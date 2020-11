Fim de semana tem “Canção Nova Sertaneja”

Evento resgata raízes do homem do campo e sua devoção cristã

Repleto de muita espiritualidade e valorização da cultura caipira, o “Canção Nova Sertaneja” acontece de 20 a 22 de novembro de 2020, em Cachoeira Paulista (SP), com o tema: “O mundo precisa saber que amo o Pai” (Jo 14,31). Sem público, o evento contará com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

O único momento aberto para a participação presencial dos fiéis - limitada a 60% da capacidade do local -, será a missa, no Santuário do Pai das Misericórdias. As três celebrações - sexta-feira (20), às 20h30; sábado (21), às 16h e domingo (22), às 15h -, serão presididas pelo padre Elenildo Pereira, da Canção Nova.

Durante todo o fim de semana haverá palestras, momentos de oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento, testemunho e música sertaneja com a Família Viola, o diácono Nelsinho Corrêa e os missionários Elias Júnior e Fagner Mendonça.

Também são presenças confirmadas no evento: Adriano Moraes, apresentador do programa “Canção Nova Sertaneja”, exibido aos domingos, às 17h, pela TV Canção Nova; Paulo Sérgio Eleutério, um dos organizadores do evento; padre Carlos Alberto Victal; Jackeline D’Onofrio e o casal Alice Ferreira Gonçalves dos Santos e Geraldo Galvão dos Santos Pinto, membros da Comunidade Canção Nova.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-cancao-nova-sertaneja/

Asimp/Canção Nova