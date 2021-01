Funkeira Arlekinah grava novo clipe da música "Chama no Grau"

Para começar bem o ano de 2021, a funkeira Arlekinah, gravou o novo clipe da música "Chama no Grau", no litoral norte paulista, e em breve ele será disponibilizado em todas as plataformas para ser visto esse novo sucesso da loira com curvas esculturais.

Da cidade de Caraguatatuba, o novo clipe da funkeira Arlekinah foi produzido pela C3 Produções, situado na cidade vizinha de São Sebastião. O lançamento dele está previsto para ocorrer até o término do mês de janeiro de 2021.

Os mais de 118 mil seguidores da loira gata aguardam ansiosamente para assistir esse mais grande sucesso da funkeira que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão babando.