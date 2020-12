Galinhada Solidária

Ser solidário tem outro sabor!

Comprando essa deliciosa Galinhada preparada com todo carinho e contribuindo com o mutirão do BEM. Toda a renda será revertida na compra de materiais de construção, com o objetivo de dar um lar a uma família.

O sistema de entrega será “drive thru”.

Local: SABBI – Associação de Moradores do Jardim Bandeirantes e Bairros Circunvizinhos – Rua Serra da Graciosa, 680 (ao lado do Posto de Saúde) - Região Oeste de Londrina.

Dia: 31 de janeiro de 2021.

Horário: das 11:00 às 13:30 horas.

Para adquirir o convite, entre em contato com o Luiz (043) 9 9978-0447.

Participem!