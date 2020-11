Gian e Giovani interpretam seus maiores sucessos no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band exibe um show ao vivo da dupla Gian e Giovani direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, amanhã (6). Os sertanejos irão reunir os grandes sucessos que marcaram os mais de 30 anos de carreira.

Aparecido (Gian) e Marcelo dos Reis Morais (Giovani) começaram a se interessar por música ainda na infância. Inicialmente, formaram com o irmão Arnaldo o trio Sereno, Sereninho e Gauchinho, que se apresentava em bares e restaurantes da região de Franca, no interior de São Paulo. Após um problema na voz em 1983, Arnaldo deixou o grupo, fazendo com que a dupla adotasse o atual nome artístico.

Em 1988, os cantores lançaram o primeiro LP, que incluía as canções “Amante Anônimo”, “Espuma da Cerveja” e “Você Em Minha Vida”. No entanto, o reconhecimento nacional só chegou dois anos mais tarde, com a divulgação do segundo álbum cujo carro-chefe era a composição “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”. O hit rendeu vários prêmios aos irmãos, além do primeiro disco de ouro. De lá para cá, Gian e Giovani emplacaram outras faixas, como “O Grande Amor da Minha Vida”, “Olha Amor”, “Não Vivo Sem Você”, “Eu Busco Uma Estrela”, “Quem Será” e “Mil Corações”.

No final de 2014, os artistas anunciaram uma pausa na carreira. A separação durou até 2018, quando decidiram retomar as atividades para dar sequência à trajetória marcada por mais de 10 milhões de discos vendidos.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h50, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.

Tatiane Moreno/Asimp