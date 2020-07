Grupo Pixote anuncia gravação de DVD em formato drive in para o próximo dia 14 de agosto

Show acontece no Allianz Parque, em São Paulo

Fortalecendo o “Drive In”, novo formato de shows, o grupo Pixote anunciou que fará a gravação do novo DVD, direto da “Arena Sessions”, no Allianz Parque, no próximo dia 14 de agosto.

Serão aproximadamente duas horas de show, onde além dos sucessos do grupo, os 285 carros estacionados em frente à uma grande estrutura, vão poder conhecer 8 músicas inéditas que estão sendo preparadas por Dodô, Tiola e Thiaguinho.

As apresentações em formato drive in foram uma das soluções encontradas pelo mundo do showbussines, para dar continuidade e movimentar o mercado de shows e entretenimento.

Os ingressos já estão a venda pelo site da Sympla, e custam a partir de R$260 (duzentos e sessenta reais) por carro para até 4 pessoas.

“É tudo novo pra gente também né? Vai ser nosso primeiro show e já vai ser uma paulada só, com gravação de DVD! Vaaaaai, aqui é Pixote!”

Informações e ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/65781/d/86790/s/451580

Heloísa Garcia/Asimp