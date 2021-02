Guilherme e Benutto lançam “Vulnerável”

Faixa faz parte do DVD “Drive in 360”

A dupla Guilherme e Benutto lançou ontem, 29, mais um single gravado ao vivo no DVD “Drive in 360”. A faixa “Vulnerável” está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe, no canal oficial do YouTube.

Em 2020 a dupla gravou o DVD “Drive in 360”. Pioneiro nesse formato no Brasil, o registro histórico aconteceu na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O segundo DVD da carreia dos irmãos contou com participações especiais e de forma virtual do cantor Dilsinho, da dupla mexicana Rio Roma e do DJ Guga.

Com mais de 5 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, maior plataforma de stream do Brasil, os irmãos colecionam hits e marcam presença em todas as principais playlists da plataforma. Faixas como “Amando, bebendo e Sofrendo”, “Pulei na Piscina”, “Drive in”, “Você Não é de Bar”, “Camisa Preta” e um dos maiores sucessos da dupla, “Declaração Pro Bar”, são destaques também no canal da dupla no YouTube, que atingiu há pouco tempo a marca de 1 milhões de inscritos.

Willian Lopes/Asimp