Gustavo Mioto dá início a divulgação de novo projeto e lança a inédita "Não Parei De Sofrer"

Música faz parte de álbum gravado em São Paulo, que tem lançamento pela Universal Music

Considerado um dos principais nomes do cenário sertanejo atual, com recordes em seu crescimento na música, Gustavo Mioto está pronto para surpreender mais uma vez com um novo projeto.

Enquanto o álbum não vem, o cantor apresenta hoje a faixa “Não Parei de Sofrer”. A composição de Theo, Luan, Benício Neto e Júnior Pepato foi lançada ontem (25) em todos os aplicativos de música.

“‘Não Parei de Sofrer’ é uma das vaneiras do álbum e é um recado para aquela pessoa que termina contigo, mas não quer que você se envolva com mais ninguém. É uma música pra cima, que traz uma pegada que eu já vinha querendo fazer por conta dos últimos lançamentos, que foram mais românticos. Espero que gostem e aproveitem para compartilhar com aquela pessoa que você quer dar uma indireta”, conta Gustavo.

Gustavo Mioto é nome constante entre os artistas mais ouvidos das rádios e aplicativos de streaming. Ele acumula números de expressão, como os 2,5 bilhões de visualizações que aparecem em seu canal oficial no YouTube.

Nascido na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, Gustavo começou a tocar violão aos seis anos de idade e, de lá para cá, nunca mais parou. O cantor, que já recebeu Certificados Múltiplos de Platina por seus hits “Impressionando os anjos”, “Anti-amor” e “Coladinha em mim”, segue cativando o público por todos os cantos do país.

Mariana Madjarof/Asimp