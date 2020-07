Gustavo Mioto retorna aos palcos de São Paulo em show drive-in

"Drive In Stage" acontece dia 25 no Parque Burle Marx

Acostumado a ver multidões cantando em seus shows, dessa vez vai ser diferente para Gustavo Mioto, que após reunir milhões de espectadores em suas lives, fará a primeira apresentação em formato drive-in, no próximo sábado (25).

O novo formato de apresentação foi a maneira encontrada por empresários e artistas, para a retomada dos shows de forma segura e consciente.

“Achei massa esse jeito novo de fazer show, só de ter galera ali pra trocar energia já vai dar uma boa renovada. Espero que se divirtam tocando buzinando, acendendo farol e gritando de dentro do carro rs Vai ser fantástico, tenho certeza.”

No repertório, os sucessos que acumulam mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube oficial do cantor. “Com ou Sem Mim”, “Impressionando os Anjos”, “Anti-Amor”, “Coladinha em Mim”, e muitos outros hits estão garantidos.

Os ingressos para o Drive In Stage”, que acontece no estacionamento do Parque Burle Marx, já estão à venda pela Ticket 360, e custam a partir de R$250 para cada carro com até 4 pessoas.

Gustavo Mioto é um dos principais nomes do sertanejo atual, com presença garantida nas principais playlists dos aplicativos de música e topo das paradas nas rádios de todo Brasil.