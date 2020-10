Gutto Soares está no Top Five dos artistas mais ouvidos no Palco MP3

Em Minas Gerais só se ouve falar na tal da ‘Gabriela’ que não para de tocar em todos os lugares e principalmente em uma das maiores plataformas digitais do Brasil, o Palco MP3 que divulga os principais artistas do país.

Gutto Soares conseguiu um feito rápido em sua carreira. Com a música ‘Gabriela’ o cantor lidera entre os 5 principais artistas mais tocados em Minas Gerais, perdendo apenas, para nada mais, nada menos que Eduardo Costa. E com a música ‘Coração no 150º’ com participações de Dynho Alves e da fazendeira Mc Mirella lidera o 7º lugar.

Pelo menos uma boa notícia em meio a alguns problemas que Gutto Soares vem passando. Recentemente o cantor foi diagnosticado com covid-19 e ainda se recupera, “Estou muito melhor agora com essa notícia de está no top five e ainda com Eduardo Costa! Essa quarentena está me fazendo refletir que estou no caminho certo e o quanto é importante fazer um trabalho de qualidade. Em relação a minha saúde, tive todos os sintomas leves, mas ainda preciso me cuidar, esses últimos dias são muito importantes para uma boa recuperação, vou ficar em casa na expectativa do meu próximo lançamento com Pacheco e esse também promete” brinca.

Ouça: https://www.palcomp3.com.br/guttosoares/

Lisa Gomes/Asimp