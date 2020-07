HORÓSCOPO: Veja as previsões para a semana da lua crescente (de 30/06 a 07/07)

Segundo a cigana Sara Zaad, nesse período podemos estar com menos vitalidade e sem pés no chão, mergulhados nas lembranças nostálgicas cancerianas de tempos que já se foram

Durante esta semana é importante que tenhamos atenção ao tipo de sentimento que iremos nutrir, pois pode haver muita mágoa e ressentimentos guardados. A lua crescente, como o próprio nome já diz, é uma lua de crescimento, que vai pôr para frente aquilo que iniciamos na lua nova. Nós vamos poder decidir se iremos levar o melhor ou o pior dos acontecimentos.

Semana que se inicia com a entrada de Marte no signo de Áries, que nos convida a agir, ir em busca de nossos objetivos, não ficar estagnado, preso, e também nos mostra a importância de sermos flexíveis, pois durante este período de pandemia estamos tendo de nos reinventar. Não adianta agir da mesma maneira que agíamos anteriormente.

Podemos estar com menos vitalidade e sem pés no chão, mergulhados nas lembranças nostálgicas cancerianas de tempos que já se foram. Cuidado para não se perder nos seus pensamentos e ficar sem foco, sem rumo e sem direção. A lua crescente inicia no signo de libra e podemos ter dificuldades na hora de fazer escolhas. Também corremos o risco de idealizar demais os acontecimentos futuros, mas em compensação estaremos com o senso moral, ético e de justiça mais elevados, nos colocando com mais facilidade no lugar do outro.

Aproveite ao máximo as energias desta semana. Olhar para você, neste momento, fará com que você tenha total entendimento de qual área de sua vida precisa de mudanças!

Não alimente mágoas, alimente AMOR! Salve sua Estrela!

Com carinho, Sara Zaad



ÁRIES

Ariano, tenha muito cuidado esta semana para não ferir os sentimentos alheios e falar coisas que podem machucar o outro, porque este tipo de comportamento pode ter consequências ruins para você mesmo, podendo haver rompimentos em relacionamentos. Você estará mais independente e mais impulsivo, pois Marte estará no seu signo. Esta impulsividade pode trazer sequências desagradáveis. Tenha muito cuidado na forma como você se expressar, pois você pode passar uma imagem de bastante agressividade. Neste momento, em que o clima está bastante tenso, este tipo de atitude não é recomendável. É um bom momento para você expressar o seu amor e dizer para o seu par o quanto ele é importante para você. Também é um momento interessante para você achar novas maneiras de ganhar dinheiro. Tente fazer algo diferente, empreenda!

TOURO

Taurino, esta semana pode ser extremamente incômoda, pois você gosta de ter tempo para fazer as suas coisas, demora a tomar decisões, e nesta semana você terá de agir com mais rapidez, será pressionado a isso. Muita cautela para não se irritar desnecessariamente. Em compensação, a semana estará muito propícia a comunicação e o que você disser será bem visto e entendido pelo outro. Caso você trabalhe com vendas ou algum tipo de serviço ao público, terá a chance de ver o seu faturamento aumentar. Invista em você, se reinvente, tente novas maneiras de entregar o seu produto ou serviço, não fique acomodado nem preguiçoso. O seu cotidiano, a sua rotina do dia a dia, pode estar passando por muitos altos e baixos, além de uma certa sensibilidade no humor que podem repercutir na saúde, então fique de olho. Tenha cuidado com amigos nesta semana que podem te causar algum tipo de decepção.

GÊMEOS

Geminiano, nesta semana você pode estar se sentindo mais fraco e convém cuidar da sua imunidade, vitalidade e energia. Muito cuidado com o esgotamento nervoso causado por excesso de sentimentos e preocupações. Você pode passar por algum tipo de situação desafiadora na sua carreira por conta da covid-19, necessitando que você se reinvente. Tenha cuidado e prudência com amizades na empresa, ou no local de trabalho, pois podem existir traições e situações que podem não estar bem esclarecidas envolvendo seu nome. É uma boa semana para você se organizar financeiramente e prosperar, mas cuidado com o gasto em futilidades. Veja o que é prioritário pois situações em que você pode ter gastos inesperados podem surgir. É o momento de você pensar em você e na sua família, organizar sua situação financeira em torno disso e rever os seus valores.

CÂNCER

Canceriano, é o momento de você investir em você, na sua autoestima e confiança, dizer ao que veio, se expressar, falar o que sente, e se colocar em primeiro lugar nas suas prioridades. Principalmente em relação a questões profissionais é necessário que você se coloque de forma firme, dizendo aquilo que você aceita e o que você não aceita fazer, colocando os pingos nos is. Pode estar passando por altos e baixos emocionais, então é necessário que tente se manter equilibrado da melhor maneira e não ser excessivamente sentimental nas suas decisões, mas também procurar a razão, o bom senso e equilíbrio. É importante também que não venha a se auto sabotar, pois você tem a tendência de ser o seu pior inimigo. Amores do passado podem reaparecer expressando de forma clara o desejo e a vontade que sentem por você. Será importante se manter apegado a sua fé. É o momento de se reestruturar internamente, sabendo o que quer de forma clara, e falando isso, não guardando para dentro de si. É importante que o outro saiba claramente aquilo que você deseja para sua vida sem tentar adivinhar.

LEÃO

Leoninos, vocês podem estar durante esta semana se sentindo mais cansados, sem energia, mas em compensação estarão com a intuição bastante em alta e com uma conexão mais fácil a espiritualidade de vocês. Aproveitem este momento antes da entrada do sol em leão para se abrirem ao universo e fazer as reflexões necessárias para mudar o que tem de ser modificado para este ano pessoal que se inicia em breve. Podem acontecer surpresas na parte profissional mas que serão bem vindas, então se abra ao novo, se permita! Os amigos podem te beneficiar bastante esta semana. Você pode também estar se sentindo mais emotivo, mais dramático do que o normal, então fique atento a mudanças de humor na hora de se expressar. Será um período também para reestruturação de relacionamentos, principalmente amorosos, e deve ter muito cuidado com a saúde pois você pode achar que não está com a covid por não sentir nenhum tipo de sintoma mas, se possível e se você teve em algum tipo de situação de risco, faça o exame para tirar a prova.

VIRGEM

Virginiano, muito cuidado esta semana para não ser excessivamente crítico com a pessoa amada pois se corre o risco de se ter muitos desentendimentos e brigas. Podem acontecer situações de fofoca e stress na relação que podem ter sua causa diretamente vinda de “amigos”, então tenha muito cuidado com quem você está mantendo ao seu lado e contando os seus segredos. A situação financeira pode passar por altos e baixos, então é necessário que você use dinheiro com bastante bom senso e equilíbrio, poupando o que puder. Seria interessante que, durante a semana, você pense em variadas formas de ganhar dinheiro, se reinventasse no trabalho, pois isso será exigido. Pode ser que o dia a dia no trabalho passe por alguma reestruturação por conta da pandemia, então fique de olho e se adapte. Não é o momento de ficar estagnado, é o momento de estar se adaptando a novas situações, fazer o seu trabalho com amor. Use mais a internet e as redes sociais para divulgar seus produtos e serviços e fazer sua propaganda.

LIBRA

Libriano, muito cuidado. Esta semana você estará bastante instável e não conseguirá disfarçar. Poderá haver muitas brigas e conflitos com a pessoa amada, inclusive por conta da covid-19, e por divergências na forma de se pensar. Você deve usar o bom senso e o equilíbrio que lhe é peculiar, mostrando com jeitinho, ao seu par, que não é a hora de afrouxarmos a segurança. Pode acontecer de você almejar iniciar várias coisas ao mesmo tempo, mas não levar nenhuma delas adiante por dificuldades de escolher aquilo que realmente é prioritário em sua vida. Esta semana é o momento ideal para você ficar mais recolhido para se reestruturar emocionalmente, para conseguir escolher o que precisa com mais tranquilidade e segurança. Na carreira, você estará brilhando e será muito requisitado. O libriano é muito famoso por sua forma justa de ver a vida e pelo equilíbrio como age, pensando no bem de todos.

ESCORPIANO

Escorpiano, você pode estar extremamente sentimental esta semana, e questionando um pouco a sua fé em Deus e no Divino por conta de tudo isto que vem acontecendo no nosso mundo. É importante que você se mantenha em contato com a sua espiritualidade que é muito forte, e não deixe de fazer a sua conexão com a sua essência divina. Podem acontecer problemas desagradáveis em relação a questões judiciais, fique de olho. O cuidado com a saúde deve ser redobrado esta semana, pois você corre o risco de poder se infectar com covid-19, já que está mais vulnerável ao vírus. Redobre os cuidados com a higiene e tenha muito cuidado com atitudes impensadas. Ao menor sinal de febre, corra para o médico. Não se exponha e nem exponha a sua família. No amor, pode ter surpresas agradáveis e viver momentos de paixão, mas lembre-se sempre de cumprir as normas de saúde. Esta deve ser a sua preocupação principal.

SAGITÁRIO

Sagitariano, muito cuidado com atitudes imprudentes nos momentos de lazer. A covid-19 não está erradicada, não temos vacina ainda e necessitamos ter muita cautela na hora de sair. Não é o momento de ir para festas, nem sair pra futilidades. Todos nós estamos entediados, querendo ver os nossos entes queridos, mas precisamos dar a nossa cota de sacrifício. Sua irresponsabilidade na hora de sair pode custar caro não só para você, mas para todas as pessoas com quem você esteve em contato. Use o bom humor e a positividade, tão típicas de você, para inspirar com fé e esperança a jornada das pessoas, e não as inspirando de forma temerosa. Você ainda estará se sentindo bastante restringido no seu ir e vir, limitado, e isso pode te gerar uma certa angústia, mas é necessário que tenha prudência. Aproveite para cuidar da sua saúde e da alimentação, com atitudes saudáveis que vão te ajudar a aumentar a sua imunidade. Você provavelmente também saberá de alguns segredos e situações ocultas em sua vida que virão à tona, nada ficará escondido. Importante saber passar por este momento com sabedoria, deixando ir aquilo que não mais pertence ao seu caminho.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, esta semana exigirá de você bastante prudência com o seu dinheiro, planejando de forma minuciosa o que vai gastar, poupando, e não gastando com futilidades. Convenhamos que você sabe se sacrificar nos momentos em que isso é exigido de você, não é mesmo? Principalmente em questões relacionadas a finanças. Deve tomar cuidado com ambiente tenso em casa, pois esta semana será de muitas brigas e conflitos, podendo ocorrer inclusive brigas violentas chegando à agressão. O diálogo será sempre a melhor solução. Será necessário, nesta semana de lua crescente, que você se coloque um pouco mais no lugar do outro, do seu parceiro, ouça o que ele tem a dizer, e não ache que você é somente o dono da verdade. Procure dizer o que você pensa, não se feche, pois muitas vezes os conflitos acontecem porque você cobra demais, mas não diz claramente aquilo que motivou a sua cobrança. Os ânimos estarão bastante exaltados, então tenha calma. O amor e os cuidados na rotina do dia a dia, dizer ao seu parceiro e a sua família o quanto eles são importantes, e demonstrar amor e gentileza nos cuidados diários, são as melhores maneiras para demonstrar o quanto você ama sua família.

AQUÁRIO

Aquariano, tome bastante cuidado esta semana pois você se sentirá especialmente preso, limitado, irritado, talvez por algum problema até de limitação física ou de saúde, então é importante que você se mantenha sereno sabendo que esta condição é temporária. Tenha muita cautela com situações falsas e enganosas em relação a dinheiro, desconfie do que receber, pois você pode ser lesado por algum tipo de fake news. Cuidado com que receber por e-mail, redes sociais etc. Importante que você se mantenha tranquilo em relação a tudo que você posta nas redes sociais para não gerar desconfortos, discussões ou ressentimentos. A energia canceriana da lunação é totalmente diferente de sua própria energia, já que você é bastante racional e no momento o nosso emocional está sendo muito testado. Você tem dificuldades de lidar com este tipo de situação. O excesso de racionalização pode lhe causar uma grande estafa, então é importante que você tire um momento na semana para simplesmente meditar e desligar um pouco a mente.

PEIXES

O pisciano deve ter um especial cuidado com o dinheiro esta semana, pois poderá entrar em algum tipo de negócio arriscado, ou uma situação que pode se tornar muito enganosa, decepcionante, falsa. Todo cuidado é pouco, pisciano. Desconfie de pedidos que possam lhe fazer de ajuda, pois você tem um coração muito bom e generoso que se preocupa com o próximo, mas deve tomar cuidado para não ser ludibriado. Aprenda a usar melhor sua intuição e não acredite em tudo o que te disserem. Cheque as informações antes. É uma semana para você demonstrar o amor pela sua família, e principalmente por você, desenvolver seu autoamor e autocuidado, se valorizar, se mimar, cuidar de você com todo o carinho e amor que você merece. Você faz tanto pelo outro, então faça por si também. Você estará um pouco instável, com as emoções à flor da pele, tendo dificuldade em tomar decisões, então deve respeitar este momento. Olhar tudo com o olhar do equilíbrio e do bom senso, e, antes de mais, nada ser justo. Não se deixe enganar pelo parceiro nem por ninguém. Exercite seu olhar crítico, mesmo que isso seja desafiador para a sua personalidade. Se for necessário peça ajuda a um amigo mais observador que você, que esteja de fora da situação, para que ele lhe auxilie para que você não corra riscos.

Pedro Araujo/Asimp