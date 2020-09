Hugo e Guilherme se preparam para gravar DVD

“No Pelo 3” é o próximo álbum da dupla que vem conquistando as paradas de sucesso

A ausência dos palcos, por conta da pandemia, fez com que Hugo e Guilherme começassem a criar muitos conteúdos, entre eles, composições e algumas lives que os amigos fizeram neste período de isolamento social, para matar a saudade dos shows e do público e ajudar muitas famílias com as doações que movimentaram o cenário da música neste período. O desejo de produzir era tanto que os artistas resolveram ativar um plano: é que um novo álbum já era programado para agosto deste ano em São Paulo, por isso, sem plateia e com banda reduzida, tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos das autoridades de saúde, Hugo e Guilherme gravam DVD no próximo dia 19 de setembro em Goiás . Sem participações especiais e sem mega produções, a dupla reativa a marca “No Pelo” e traz a sequência deste disco pela terceira vez.

A direção musical fica por conta de Felipe Arna, produção geral de Matheus Erhart, direção de vídeo de Caverna Filmes e como uma espécie de surpresa para o público, o repertório segue em sigilo total, mas adiantam: vão ser 12 faixas, sendo 5 inéditas e 7 regravações, entre elas, 2 músicas autorais. Eles que tiveram em 2019 música na Global “A Dona do Pedaço” com “Namorada Reserva” que já soma 40 milhões de views no canal do Youtube, prometem uma playlist de muitos suspiros e com gostinho de bis.

“No pelo é a nossa verdade! É aquele sentimento de proximidade com o público, fazendo música sem grandes produções, mas com muita essência e amor”, afirma Hugo. E Guilherme reforça: “Este trabalho, é o estilo de produção que nos consagrou no cenário nacional, do jeito que a gente ama fazer! Estamos há 2 semanas selecionando o repertório com todo cuidado e carinho, pra ser um sucesso assim como foram os repertórios anteriores”.

Vale destacar as tantas parcerias que Hugo e Guilherme conquistaram ao longo da carreira. Apadrinhados por Henrique e Juliano. E com um aval deste tamanho, os goianos seguem se destacando com seu sertanejo feito “no pelo” como já se intitula dois dos seus outros trabalhos que eles classificam como os responsáveis pela reviravolta musical da dupla. No currículo tem ainda Maiara e Maraisa, Marilia Mendonça e Dilsinho.

Uma das boas surpresas do mercado sertanejo, Hugo e Guilherme são um dos principais protagonistas da renovação do sertanejo atual. De tempos em tempos, a música sertaneja passa por transformações e os talentos aparecem para renovar a saturação do mercado. Assim como na chegada do sertanejo universitário outras duplas regravaram sucessos do gênero em uma pegada acústica, essa geração passa por esse rito de passagem. Hugo e Guilherme encabeçam a lista de nomes que vêm para elevar o nível de artistas do mercado. Aguardem “No Pelo 3”!!