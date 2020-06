Hugo e Tiago fazem primeira live no Youtube, neste domingo

Transmissão acontece às 14h no canal do Youtube dos artistas

Famosos por iniciar a formação no extinto reality FAMA, da TV Globo, Hugo e Tiago emplacaram diversos hits ao longo dos 16 anos de carreira da dupla e alçaram voos incríveis nesse período de ascensão. Sempre atentos às mudanças de mercado, eles se renderam ao universo das lives e fazem a primeira apresentação virtual, neste domingo, dia 28 de junho, às 14h, no canal dos artistas no youtube.

Seguindo todas as normas da OMS e com o intuito de ajudar pessoas vulneráveis, a live, totalmente solidária, tem o objetivo de ter seus recursos revertidos para as famílias de Fartura(SP) através da assistência social, ao Hospital das Clinicas de Botucatu(SP), local do centro de tratamento do COVID- 19, no estado de SP e UNESP (Universidade Estadual Paulista).

“Temos o poder de ajudar e vamos fazer. Demoramos pra tomar a iniciativa da primeira live, por que estávamos estudando como fazer, quem ajudar e, agora, queremos ser mais uma fonte de solidariedade aos mais necessitados”, completa Hugo.

Direto de Botucatu(SP), onde residem, o show virtual promete 2h30 de duração com um repertório especial. Na playlist, canções que marcaram a carreira de Hugo e Tiago como “Apaixonado” (que, no ano passado, ganhou uma releitura), "Gaguinho”, “O amor de antes”, “Os corações não são iguais”, “Pra falar a verdade”, "Sem você”, “ Quem é o caipira agora”, “Microfone de garrafa”, “Taca cachaça pra nóis“.

"O setlist conta, ainda, com várias músicas que não trabalhamos em rádio, mas que são sucesso e que a gente ama. Tem também músicas de amigos, aquelas que a que a gente ouve e que tínhamos vontade de cantar. De Adele a Zezé Di Camargo e Luciano. De Kell Smith a Jon Secada”, finaliza Tiago.