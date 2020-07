Hugo Esteves, ex-ator da Globo relembra salário na emissora “Não dava 3 mil reais”

O jornalista e ator, ex-âncora da Globo Nordeste e da Record Pernambuco, Hugo Esteves, participou da novela Império em 2015. Segundo Esteves, foi uma honra poder contracenar com grandes nomes da teledramaturgia, como Alexandre Nero, Leandra Leal, Andreia Horta e tantos outros.

O que poucos sabem é que Hugo Esteves já era famoso em Recife e após 30 anos à frente de telejornais, largou tudo para interpretar o Patrício, na novela de Aguinaldo Silva.

O convite aconteceu por causa do seu filho que precisava receber um prêmio e não estava no Brasil, “Eu fui ao Rio receber esse prêmio de terceiro lugar pelo meu filho e eu conheci o Aguinaldo (Silva) nessa época. Falei pra ele que sou ator também e queria mandar um curriculum meu, e falei que meu sonho era fazer uma novela, foi só isso. Dois anos depois começou a sair notícias que iria gravar Império, mandei um e-mail pra ele e fui em Petrópolis conversar com ele numa pousada que ele tinha. Aguinaldo me falou que não tinha um papel de protagonista, mas pelo meu esforço tinha um papel do Ourives, um cara que vai trabalhar direto com o comendador e a filha do comendador, não é um grande papel, mas ele pode crescer. Falei, rapaz, eu aceito qualquer coisa, nem que seja pra puxar o cabo no projac” recorda.

O que muitos não sabem é que Hugo Esteves teve que abrir mão de muita coisa para trabalhar na novela, principalmente pelo ótimo salário que tinha na Globo Nordeste.

Em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes o ator e jornalista revelou quanto ganhava na emissora dos Marinhos, “Eu troquei um baita de uma salário que eu tinha aqui na Globo (Nordeste) pra um baixíssimo salário de ator lá na Globo (Projac). Lembro que não dava R$ 3.000.00. Eu tinha aqui um salário de R$ 28.000.00” revela.

Arrependimento? Jamais! “Não me arrependo em nenhum momento porque trabalhei ao lado de grandes atores e atrizes” diz.

Assista entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=RLWB8u-mxUQ