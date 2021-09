Hunter Rodrigues faz da música um instrumento de paz e evangelização

Ele ainda vai em becos, debaixo de viadutos e casas noturnas para transformar as vidas das pessoas que se encontram ali

Hunter Rodrigues é fundador do grupo Hunter Business, produtor de tv, cinema e música e embaixador do Peace In The World, evento de Musica internacional produzida pela X hunter. Ele ainda é escritor do best seller "Depressão Aprenda a Vencer o Mal do Século".

Hunter tem como seu principal objetivo ganhar almas para Jesus Cristo através de suas produções. Como apóstolo, ele tem buscado almas em lugares sombrios, como : debaixo de viadutos, becos e casas noturnas. Isso para transformar as vidas de pessoas em situação de rua, prostitutas, viciados em drogas, entre outros.

Nascido no Brasil, ele foi missionário durante 10 anos pregando o evangelho em vários países.

Formou-se em Teologia na Universidade Makensing. Este influencer tem uma missão de vida linda, que é ajudar pessoas a prosperar.

Dono da Hunter tv, no qual lançará filmes e um super-herói.

Sucesso com verdade e criatividade, ele faz da música um instrumento de paz e evangelização. Esse é o Lema de Hunter.