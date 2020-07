Ídolo sul-coreano Spax lança projeto inédito com cantora Francinne

O single "Te Quiero Mas" é a primeira parceria musical nos idiomas Coreano e Português, com lançamento no dia 31 de julho

O cantor Sul Coreano SPAX (ex Blanc7), está no Brasil desde março e tinha planos definidos para 2020, o que incluía sair com sua "Space Tour" pelo mundo. Porém, com a pandemia da COVID-19, ele precisou remanejar seus planos e ações, e aproveitando sua estadia em solo brasileiro, o coreano decidiu presentear os fãs com uma música inédita, e para isso convidou a cantora pop Francinne.

SPAX tem uma ligação muito grande com nosso país, e dessa conexão nasceu o desejo de gravar algo mais brasileiro e pesquisando sobre musicas e cantores conheceu o trabalho da princesinha do pop, Francinne, que está em alta crescente e conquista seu espaço no Pop Nacional. Imediatamente fez o convite para criarem juntos uma versão em português da música “Te Quiero Mas”, que teve sua versão coreana lançada no dia dos namorados deste ano.

Com lançamento para o próximo dia 31 de julho em todas as plataformas digitais, “Te Quiero Mas”, produzida pelo DJ Shateau e o produtor Mister (?), nos remete há um clima romântico de fim de tarde na praia, misturando os idiomas e ritmos. Entre o K-pop e palavras em coreano, a música se envolve com as melodias do pop e as palavras em português, firmando essa 'brasilidade' musical e prometendo ser o próximo hit desta conexão entre as duas nações. Francinne que também assina a composição desta versão, mostra sua versatilidade como cantora e compositora.

Além da música, o que vem se destacando muito entre essa nova parceria, é o ensaio fotográfico feito por Spax e Francinne, que vem quebrando protocolos culturais existentes dentro desta indústria musical, onde, para os coreanos, é comum pedir que durante o Fansign ou Meet & Greet, os fãs não abracem ou beijem os artistas em geral devido ao choque cultural entre ocidente e oriente, sem falar na forma de cumprimento acalorada de alguns fãs nestes países que acabam deixando os ‘Idols’ desconfortáveis.

“A musica fala de romance, procuramos deixar este ensaio com a cara da canção por isso trouxemos este conceito mais apaixonado para estúdio. Por causa da quarentena não havíamos nos encontrando pessoalmente, todo contato sempre foi digital, nosso primeiro encontro foi para fazer as fotos. Francinne é linda tem uma voz incrível, é uma grande artista, criamos juntos este novo cenário e conceito para este lançamento, quis trazer o máximo de Brasil para este single.” Diz Spax confiante neste seu novo trabalho.

"Receber um convite do Spax, me pegou de surpresa e me deixou muito alegre, pois neste momento que apresentamos um trabalho mais maduro, mais com a cara da Francinne, podemos explorar as vertentes, e unir forças dentro do universo pop. É lindo ver o que a música pode fazer unindo nações tão distantes, E ele (Spax) é um querido, super educado. Estou realmente empolgada com o que criamos." diz Francinne

A indústria do KPOP tem um grande publico brasileiro, o que garante shows lotados dos grupos deste estilo, gerando grande comoção entre as fanbases, que sempre acompanham todos os passos do seu ídolo ou grupo preferido.