Igor Ferraz e a dupla Marcelo & Ryan animam o Aparecida Sertaneja desta segunda-feira

E chegou mais uma segundona de muita animação e boa música, ao vivo, para os fãs do Aparecida Sertaneja. Recebidos no palco pela anfitriã Mariangela Zan, vários talentos da música estarão no programa desta segunda-feira (02/08), às 19h30.

O cantor Igor Ferraz está na lista das atrações da noite. Mineiro de Uberaba, ele começou a tirar as primeiras notas no violão aos 7 anos. Hoje, com 26 anos, Igor Ferraz traz na bagagem o EP "Nova História", com destaque para a música "Ressaca Pra Mil Anos”, além do recente lançamento "Me Belisca" com a participação especial de Lauana Prado.

A dupla Marcelo & Ryan, cujo hit “Desejo Danado” integra a trilha da novela global "Salve-se quem Puder”, também estará no palco do Aparecida Sertaneja. Os mineiros, apaixonados pela música desde a infância, se conheceram há 11 anos, em Belo Horizonte. Alguns de seus sucessos são ''A gente se completa'' e ''De volta pro Interior''.

E o cantor e compositor goiano Gabriel também abrilhanta o programa com as suas canções. Ele, antes de seguir carreira solo, integrou a dupla Zé Henrique & Gabriel durante 22 anos.

Já no quadro "Encontro Musical" quem participa é o cantor André Luis, que foi finalista no "Canta Comigo" 2021. Ele vai interpretar músicas do grupo Roupa Nova.

