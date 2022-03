Igreja Católica faz campanha de ajuda humanitária pela Ucrânia

CNBB Sul 2, Metropolia e Eparquia Católica Ucraniana e Cáritas Paraná lançam campanha para ajuda humanitária às vitimas da guerra na Ucrânia

Pela Ucrânia, pela Vida é a campanha lançada no dia 5 de março para enviar ajuda humanitária ao povo ucraniano. A ação é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Sul 2; da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, da Eparquia Ucraniana Nossa Senhora Imaculada Conceição e da Cáritas Brasileira Regional Paraná. O objetivo é levantar recursos para enviar ajuda humanitária ao povo ucraniano, vítima da guerra.

Em uma semana da invasão russa na Ucrânia, até à tarde do dia 4, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 331 civis foram mortos, destes, 19 são crianças. 675 pessoas foram feridas e mais de um milhão deixaram a Ucrânia, em busca de refúgio nos países vizinhos.

O arcebispo metropolita da Igreja Católica Ucraniana, dom Volodemer Koubetch, OSBM, convida o povo brasileiro a fazer-se solidário na ajuda humanitária às vítimas: “Diante da situação dramática que vive a Ucrânia, com essa guerra que tem trazido dor e morte ao povo ucraniano, nós aqui no Brasil, especialmente no Paraná, estamos sensibilizados. A dor do povo ucraniano é a nossa dor. É um momento em que precisamos estender a mão, oferecendo, além das nossas preciosas orações a ajuda humanitária que necessitam: alimentação, água, remédios, roupas, materiais de higiene básica, abrigo e etc.”, convoca o arcebispo.

O secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB, padre Valdecir Badzinski, lembra: “A Igreja Católica desde a sua nomenclatura é una, é universal. Onde um dos filhos estão, estão todos o filhos, onde se cuida de um, se cuida de todos. Por isso, seja no Brasil, seja na Ucrânia, essa comunhão ultrapassa os limites geográficos. Quando percebemos que é necessário ajuda humanitária, a Igreja no mundo inteiro se une para curar, minimizar os sofrimentos e dar alívio. Então, a CNBB Sul 2 une-se, na sua essência do ser Igreja, com os bispos católicos ucranianos do Brasil para um trabalho conjunto, a fim de sanar o sofrimento do povo e amparar nesse momento em que as forças da guerra assolam sobre o povo ucraniano”, ressalta padre Valdecir.

“Nós, da Cáritas Paraná, juntamente com a Rede Cáritas no mundo todo estamos atentas e solidárias com as pessoas que sofrem com esses conflitos. Por isso, é muito importante unirmos nossas forças nesse momento de dor, de sofrimento, em que as pessoas têm de deixar suas casas, deixar para trás seus sonhos, projetos de vida, para garantir a sua sobrevivência a de seus familiares”, afirma a secretária executiva da Cáritas Paraná, Marcia Ponce. Marcia lembra que ajuda humanitária é extremamente importante nesse momento que o povo ucraniano está na linha de conflito e com a vida ameaçada. Ela também fala que é preciso iniciar uma mobilização para acolher os migrantes ucranianos que poderão buscar refúgio em território brasileiro.

Pela Ucrânia, pela Vida! Nesse sentido, CNBB Sul 2, Metropolia e Eparquia Ucraniana e Cáritas Paraná contam com sua ajuda para oferecer proteção vital às famílias forçadas a fugir de suas casas ou que estão feridas. As consequências humanitárias dessa guerra serão devastadoras para muitas pessoas, são milhares de vidas dilaceradas. Seu apoio financeiro pode ajudar a garantir que as famílias tenham seus direitos garantidos, fiquem protegidas e seguras.

Para a gestão dos recursos mobilizados, haverá um Comitê Gestor, com pessoas indicadas pelas entidades envolvidas na Campanha, para a prestação de contas à sociedade.

Você pode oferecer sua contribuição na conta disponibilizada pela Cáritas Brasileira Regional Paraná, que fará o repasse à Cáritas Internacional, que por sua vez, encaminhará à Igreja da Ucrânia.

Cáritas Brasileira Regional Paraná | CNPJ: 33.654.419/0014-30

Pix (Celular):

41 99643-3320

Transferência Bancária:

Banco do Brasil (001)

Agência: 0009-4

Conta: 473444-0

Juliana M. Moyses/Asimp