Ilece é homenageado pelos 60 anos de trabalho na educação especial em Londrina

O Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (Ilece) recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Paraná pela comemoração dos 60 anos de atividades. O Voto de Congratulações e diploma de Menção Honrosa foram entregues a dirigentes da instituição hoje de manhã pelo deputado estadual Tercilio Turini, que propôs o reconhecimento ao trabalho que é referência em educação especial no Brasil.

Desde a sua fundação em 1960, o Ilece já acolheu milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com atendimento escolar, clínico e de inclusão. Com toda atenção e carinho da equipe multidisciplinar, atua também no apoio a familiares e no encaminhamento de alunos para o ensino regular e o mercado de trabalho. “É um orgulho para Londrina ter uma instituição com a qualidade, o compromisso e o respeito do Ilece”, destacou Tercilio Turini.

Ele disse ao presidente Rogério Antonio Peruzzatto que a intenção era fazer a homenagem em março, mês do aniversário, mas devido à pandemia não foi possível. “Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a toda diretoria, profissionais especializados, equipe técnica, demais funcionários, voluntários e colaboradores do Ilece. É uma instituição merecedora de todo o apoio para seguir em frente na necessária e bonita tarefa de atender pessoas especiais”, afirmou.

Atualmente o Ilece conta com duas sedes para atendimento de mais de 400 alunos com ensino individualizado na educação infantil, fundamental e de jovens e adultos. Todos têm à disposição aulas de música, artes, educação física e outras atividades. Também recebem acompanhamento clínico multiprofissional em áreas como neurologia, psiquiatria, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

O presidente Rogério Peruzzatto agradeceu ao deputado Tercilio Turini pela homenagem e destacou o envolvimento de toda equipe. “Tudo aqui é feito com muito amor.” Estavam presentes os diretores Wilson Carlos Rossi, Sidneia Massayo Sato Hirano, Sara Dakache Livoratti e Sueli Camargo Melhado.