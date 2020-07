“Incompetência e ficava falando mal de mim” dispara Flávia Noronha sobre demissão de Íris Stefanelli

Não é segredo pra ninguém que Flávia Noronha e Íris Stefanelli não se bicam. Dizem as más línguas que a morena acabou puxando o tapete da loira no comando do TV Fama e a ex-BBB acabou tornando-se repórter do programa.

Flávia Noronha evita falar sobre o assunto mas em uma live para o Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes a companheira de Nelson Rubens desabafou sobre os boatos de ter dado uma rasteira na ex-bbb, “Essa é a cruz que eu carrego no Tv Fama de ter puxado o tapete de Íris Stefanelli. Quem puxou o próprio tapete foi ela, primeiro entrei no Tv Fama porque ela não quis apresentar os bastidores do carnaval da Redetv, então surgiu uma vaga, deu bobeira, perdeu o lugar. Aí fui chamada pra apresentar o carnaval e gostaram de mim e repensaram em mim no Tv Fama. Eu fiquei mais de um mês pra dar a resposta porque eu não queria entrar no programa. Estava me consolidando no esporte e tinha recebido uma proposta muito forte de outra emissora e fiquei muito em dúvida de ir para o entretenimento e ficar rotulada como fofoqueira e me queimar” explica.

Ainda na entrevista Flávia deixou escapar que a direção artística da Redetv já estava querendo mudar o programa na época, “O Tv Fama já ia mudar, eles não queriam mais a Íris Stefanelli para apresentar, eles estavam fazendo testes com outras, independente de mim ou não. Eu já tinha fechado contrato antes deles demitirem a Íris Stefanelli, pediram pra não contar pra ninguém, eu iria estrear em 3 meses e mandaram ela embora da apresentação e ofereceram pra ela a reportagem, ela não quis de imediato, cheguei no camarim dela e falei pra ela aceitar, e pedir pra ela não ir embora e expliquei que não tinha puxado o tapete dela”.

Segundo Flávia Noronha, a ex-bbb plantava notas falsas na imprensa com o intuito de denegrir a imagem dela, “Ela ficava mandando notinhas para Fabíola Reipert falando mal de mim e inventando um monte de coisas, só que um dia sentei com a Fabíola e a gente conversou e ela viu que não era nada daquilo. Só que nesse período a Íris me queimou falando que eu puxei o tapete dela e não foi nada disso, eu só recebi uma proposta de trabalho e aceitei e ela foi demitida e ponto final! A gente não tem que culpar os outros pela sua incompetência” revela.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=fyNREYZaewc