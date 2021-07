Institutos lançam campanha União Solidária para arrecadar recursos para entidades

Com o objetivo de arrecadar recursos para entidades sociais que trabalhem nos eixos de Assistência Social, Esportes, Cultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde, os Institutos CoopConecta Sicredi União PR/SP e Cocamar e o Lions Club DL6 lançaram, oficialmente, essa semana, a campanha União Solidária, que chega este ano a sua quarta edição.

A campanha consiste numa grande união entre realizadores, apoiadores e sociedade civil em prol de dezenas de entidades sociais que cadastram e buscam recursos para tirar do papel os seus projetos sociais. Para participar, as entidades devem cadastrar os projetos no portal da campanha – www.campanhauniaosolidaria.com.br – onde também constam todas as informações sobre seu funcionamento. As entidades que têm projetos selecionados recebem cupons para serem vendidos no valor de R$ 10,00 cada um. Todo o recurso é revertido para a própria entidade. Os prêmios finais e mensais foram adquiridos pelos apoiadores da campanha – cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP e cooperativa agrícola Cocamar.

O período da realização será de julho até fevereiro de 2022, quando serão sorteados três carros Fiat Argo e seis motos Honda CG Start. Mas os compradores não estarão concorrendo apenas aos prêmios maiores. Haverá sorteios mensais de setembro a janeiro, na seguinte ordem: três IPhones XR; três patinetes elétricos; três notebooks, três smart TVs, e três bicicletas elétricas.

Criada em 2018, a União Solidária só vem crescendo ano a ano. “Este ano, nosso grande desafio será dobrar a arrecadação em prol das entidades”, comentou o presidente do Instituto CoopConecta Sicredi União PR/SP e também presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, na solenidade de lançamento, realizada em Londrina na última terça-feira, 20.

Em 2018, a campanha impactou 550 mil vidas em 31 cidades, envolvendo 150 entidades; em 2019, foram 690 mil vidas impactadas, atendidas por 437 entidades de 113 cidades; e no ano passado, 692 mil pessoas atendidas por 466 entidades também em 113 cidades. As arrecadações foram de R$ 1,3 milhão no primeiro ano; R$ 3,5 milhões em 2019; e cerca de R$ 4,1 milhões ano passado.