Integrante de “As Marcianas” homenageia o pai, João Mineiro, no Terra da Padroeira

O “Terra da Padroeira - Especial Dia dos Pais” promete muita emoção neste domingo (08/08), às 9h, na TV Aparecida. Comandado por Kleber Oliveira e animado por Tonho Prado e Menino da Porteira, o programa, ao vivo, recebe “As Marcianas”, cuja integrante, Celina, presta homenagem ao saudoso patriarca, João Mineiro, que fez dupla com Marciano.

Além de Celina, “As Marcianas” tem na atual formação Adriana Bastos. O nome da dupla se destaca no mundo sertanejo desde a década de 1980. Entre os sucessos estão as canções "Vou te Amarrar na minha Cama" e "Porque Brigamos". Ao longo dos anos, a dupla mantém vivo o legado musical que faz parte da história sertaneja.

Os paranaenses Adalberto & Adriano também se apresentam no programa deste domingo. Entre os hits da dupla estão as músicas "Atitude", "Eu não contava com isso", "Separação", "Você só me faz feliz", "Deixa a chuva derramar", entre outros.

E no quadro “Fogão a Lenha”, Paulo Sousa e Andressa vão cantar alguns sucessos do sertanejo. Paulo nasceu no Paraná e trabalhou na roça até os 18 anos. Ao longo da vida, formou dupla com diversos parceiros e se apresentou em festas na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Atualmente, ele faz parceria com sua filha caçula, Andressa, violeira, que entrou na carreira musical acompanhando o pai nas cantorias.

Vera Jardim/Asimp