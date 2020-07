Irineo da Costa Rodrigues é eleito para presidir o Sindiavipar

Nova diretoria da entidade toma posse no dia 1º de setembro

O atual diretor-presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial, Irineo da Costa Rodrigues, foi eleito, na terça-feira (28), como novo presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar). A nova gestão toma posse, na entidade, no dia 1º de setembro.

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), o atual presidente do Sindiavipar, Domingos Martins, que também é diretor da Integra e proprietário da Frango a Gosto, deixará sua posição após 18 anos de dedicação ao Sindicato. “Após quase duas décadas de luta pela avicultura do Paraná, transfiro esse cargo para o Irineo com a confiança de que nosso setor será muito bem representado”, relata Martins.

De acordo com Rodrigues, a nova gestão do Sindiavipar terá a intenção de dar continuidade ao bom trabalho que já vinha sido feito pela administração anterior. “Além disso, precisamos fazer um enorme esforço para reposicionar o Sindiavipar no estado do Paraná, que atualmente representa a maior produção avícola do país, à nível nacional, fortalecendo nossa parceria com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e ouvindo nossos associados para entender as grandes diretrizes que temos para o país”, complementa.

Carreira

Formado em agronomia, Irineo da Costa Rodrigues possui experiência na chefia regional da Acarpa, atual Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR). Além disso, foi presidente da Sudcoop (atual Frimesa), atuou como diretor na Confepar Agro-Industrial Cooperativa Central, da Credifronteiras – Sicredi Medianeira, da Cotrefal; da Coodetec e também da Cotriguaçu Cooperativa Central. Atualmente, exerce a função de presidente da Cotriguaçu e da Lar Cooperativa Agroindustrial; de membro do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e do Conselho de Administração da Gazin.

Nova gestão

Além do Irineo da Costa Rodrigues como presidente, a nova Diretoria será composta pelo José Antônio Ribas Junior, como vice-presidente; Rafael Santos na função de secretário e o Roberto Kaefer exercendo o cargo de tesoureiro. O Conselho Fiscal Efetivo será constituído pelos profissionais: Alfredo Lang, Gerson Muller e Adroaldo Paludo. Dilvo Grolli, Valter Pitol, Sidnei Donizete, Bottazzari, Ciliomar Tortola, Ricardo Chapla, Hugo Leonardo Bongiorno e Fabio Stumpf serão os novos suplentes.

Camila Castro/Asimp