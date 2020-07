Isaías Saad participa de evento social Drive In, no Allianz Parque (SP)

“Juntos Pelo Sertão” acontece amanhã (14), a partir das 19h, reunindo grandes nomes da música cristã

Sérias mudanças aconteceram desde o inicio da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), uma delas foi o distanciamento social, que chegou de forma obrigatória, em todo o mundo, sendo uma das maneiras mais eficazes de combate ao vírus. Mas é preciso nos conectarmos com o próximo. A empatia é considerada uma das melhores formas de regularmos nossas emoções durante os períodos de estresse. Mas como cuidarmos sem correr riscos? Existem diversas condutas adequadas, uma delas é utilizarmos o universo virtual.

Nesta terça-feira (14), Isaías Saad e outros amigos do segmento gospel encontraram um jeito de praticar o bem, respeitando todas as normas da Organização Mundial da Saúde. Diversos cantores confirmaram presença na live solidária “Juntos Pelo Sertão”, que acontecerá a partir das 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na arena, com o maior número de shows do país, o intuito é dar visibilidade ao Sertão do Brasil, promovendo, com as rendas arrecadadas, mudanças na região que tanto necessita.

A transmissão será multiplataforma, simultaneamente através de seis canais oficiais dos artistas, alcançando mais de 15 milhões de pessoas, apenas no online. O formato será drive in: será permitida a entrada também dos veículos, estimando cerca de 240 famílias dentro de seus carros, com toda segurança dos protocolos de saúde.

Isaías está muito feliz e ansioso para o grande dia. “Estou com meu coração ardendo de alegria, vou sair de casa com muito cuidado, afinal, esta causa merece. Vamos rever as pessoas, mesmo que de longe, sem olhar nos olhos, os carros ali na nossa frente já acalenta a nossa alma, que está com tanta saudade deste contato. E eu estou mais realizado ainda, por ser uma causa tão nobre. Precisamos lutar pelo nosso país, pelo sertão, pela desigualdade e por todas as injustiças. Ter a oportunidade de estar ali para fazer o bem e levar Jesus é extraordinário", conta o evangelista.

Além de Isaías Saad, outros nomes estarão presentes, como Aline Barros, Gabriel Guedes, Eli Soares, Juliano Son, Fernanda Montoloni, Júlia Vitória, entre outros. As doações poderão ser realizadas durante toda transmissão por meio do QR Code, que estará na tela.

Isabella Otero/Asimp