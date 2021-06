Israel e Rodolffo são destaque nas paradas de sucesso com 2 hits entre as 10 mais ouvidas do país

Junto de ‘Batom de Cereja’ e ‘Faz Amor Comigo Só Hoje’, dupla vê ‘Marca Evidente’ de volta entre as canções mais ouvidas do país 11 anos após ser lançada

Que “Batom de Cereja” é um dos maiores hits de Israel & Rodolffo e alavancou a dupla para o sucesso e reconhecimento nacional, isso ninguém pode negar. A canção faz parte do mais recente projeto dos sertanejos, o álbum “Aqui e Agora”, e está entre as 10 músicas mais ouvidas do país. Além dela, o mais recente lançamento “Faz Amor Comigo Só Hoje”, com participação de Wesley Safadão, também ocupa um lugar na mesma playlist, fazendo com que Israel & Rodolffo sejam os únicos artistas com duas músicas entre as dez mais tocadas do Brasil.

Ao todo, a dupla chegou a ter sete músicas na playlist TOP 200 do Spotify. Hoje são 6 faixas: “Batom de Cereja” #4, “Faz Amor Comigo Só Hoje” #8, “Só De Sacanagem” #65, “Fala na Minha Cara” #182, “Coração Traumatizou” #184 e “Não Nego Um Vamo” #198.

No último final de semana, após a participação dos cantores na live de Wesley Safadão, com quem dividem os vocais na “Faz Amor Comigo Só Hoje”, Israel & Rodolffo viram um de seus maiores sucessos “Marca Evidente” retornar às paradas e também entrar no ranking das 200 mais ouvidas, ocupando a posição #186. A canção batizou um álbum da dupla no ano de 2012, e também foi regravada com a participação de Jorge e Mateus. Hoje, “Marca Evidente” tem cerca de 19 milhões de streamings e mais de 45 milhões de visualizações em seu videoclipe no YouTube.

Colhendo os frutos de 26 anos trabalhando e batalhando na carreira, Israel e Rodolffo são hoje uma das principais duplas sertanejas do cenário musical nacional. Prova disso é que estão há 2 meses no topo das paradas, ficaram entre as 100 músicas mais ouvidas do mundo e, de quebra, entraram no chart global da Billboard, onde permaneceram por 2 meses. A canção está há 12 semanas consecutivas em primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil.