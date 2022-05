Ivaiporã: Destaque em “Poliana Moça”, atriz Daniela Paschoal comenta novos desafios de Joana, sua personagem na trama

Segunda fase da novela é marcada por crise no casamento e ascensão profissional

Depois de três anos nas telinhas em “As aventuras de Poliana”, novela que foi exibida de maio de 2018 a junho de 2020, a atriz Daniela Paschoal reprisa seu papel de Joana em “Poliana Moça”, sequência da icônica novela do SBT. Com 564 capítulos, a primeira fase da produção se tornou uma das mais longas obras da teledramaturgia brasileira, e serviu para criar um clima de união entre o elenco.

- Foi uma época maravilhosa. Viver por tanto tempo a mesma personagem fez com que eu me aproximasse mais da Joana, e de todo o elenco. E essa relação de intimidade acaba criando uma harmonia natural nas cenas – acrescenta Daniela.

Nesta continuação, a família Antunes passa por uma grande crise, decorrente do desgaste do casamento de Joana (Daniela Paschoal) e Sérgio (Guilherme Boury). Mais madura, Joana deixa de tolerar os vacilos do marido e a relação do casal chega em num ponto crítico.

- Ela perde um pouco a paciência com algumas atitudes do marido, e a gente vê os dois passando por um momento bem difícil. Podemos esperar alguns conflitos nos próximos capítulos, mas espero que a paz volte a reinar na casa dos Antunes – comenta.

Enquanto a vida pessoal de Joana passa por um momento turbulento, o lado profissional cresce, com a personagem assumindo um papel importante na Onze, empresa na qual trabalha junto com o marido. Braço direito de Otto (Dalton Vigh), dono da empresa, o casal vive seu melhor momento na carreira.

- Ela (Joana) divide a diretoria com o marido, e segue à frente de todos os projetos, então é algo bem especial acompanhar essa evolução profissional – detalha.

Joana é mãe de Luigi (Enzo Krieger) e Mário (Théo Medon), pré-adolescentes que estão sempre aprontando na escola, principalmente agora que sentem a fragilidade do casamento dos pais.

- No final da primeira fase a gente vê o Luigi superando o Bullying e se tornando um destaque positivo na escola, e agora, mais velhos, os meninos mostram sentir mais o clima em casa – explica.

Um dos desafios de Daniela foi estudar a personagem. Sem filhos, a atriz ainda era solteira quando recebeu o papel, em 2017. Hoje casada, passa a entender melhor as aspirações de Joana, e revela o desejo de ser mãe.

- É um dos meus grandes sonhos! Tem um lado maternal que bate forte dentro de mim, e essa experiência como mãe na novela têm me preparado pra isso. Cada situação como Joana prepara a futura mãe Dani – finaliza.

“Poliana Moça” está no ar de segunda à sexta, as 20h30min, no SBT. Para saber mais sobre Daniela Paschoal, acesse https://www.instagram.com/dani_paschoal/

Daniela Paschoal

Nascida em Ivaiporã, interior do Paraná, Daniela (33), mora em São Paulo desde pequena. Aos 11 anos começou na dança, fazendo ballet clássico e jazz. Aos 14 entrou no mundo do teatro, participando de diversos festivais. Estreou no palco em 2003, com o espetáculo “O Despertar da Primavera”, clássico do alemão Frank Wedeking.

Ainda no teatro, participou de peças como Chapeuzinho Vermelho, no papel da Chapeuzinho, A Pequena Sereia, na qual assumiu a protagonista Ariel, e Cinderela, sendo o rosto e a voz de uma das vilãs.

Em 2017, escreveu e produziu seu primeiro curta-metragem, “Brando”, que conta a relação cotidiana entre uma mãe e seu filho e os desafios da maternidade solo. Seu primeiro trabalho na televisão foi na série “O negócio”, da HBO.

Fez parte do elenco regular de “As aventuras de Poliana”, do SBT, e reprisa seu papel em “Poliana Moça”, sequência da novela.

Leonardo Minardi/Asimp