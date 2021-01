Jade Damásio a musa multi talentos, quer projeto nacional em 2021

Aos 25 anos de idade e muita experiência artística, em sua melhor fase.

Só é possível definir Jade Damásio se começar pela palavra esforço e dedicação. Aos 17 anos de idade ela iniciou a trilhar seu caminho como modelo fotográfica e desde então, não parou mais. Clipes musicais, presença vip e até ensaio de nu artístico estão no case de sucesso que conta parte de sua história. Agora aos 25 anos de idade e se sentindo em sua melhor fase da vida, ela quer ainda mais. Isso porque sua rede social não para de crescer, atualmente com mais de 34 mil seguidores a conta @jadedamasio é a porta de entrada para as pessoas saberem mais sobre a beldade. E para completar agora a ideia é fortalecer sua imagem junto a opinião pública para que cada vez mais, Jade possa se tornar referência, isso afirmado pelo seu assessor que planeja muitos planos para a beldade em 2021, entre os planos está um convite para ser musa do carnaval, o que é interessante já que ela está em processo de mudança constante. Vale a pena conferir e acompanhar os próximos passos.