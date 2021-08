João Gabriel conquista o primeiro lugar nas rádios do Brasil com "Trouxamente"

Blitz nacional do single, em parceria com Humberto e Ronaldo, atingiu o topo do ranking nacional segundo a Crowley

Na terça-feira (17), a faixa “Trouxamente” de João Gabriel em parceria com a dupla Humberto e Ronaldo, aumentou seu reconhecimento ao ganhar sua estreia nacional nas rádios e, no mesmo dia, ocupar a primeira posição das músicas mais tocadas do Brasil, segundo o ranking da Crowley.

A canção faz parte do DVD “Ao Vivo em Goiânia” de João Gabriel, gravado em outubro de 2020, que além da participação de Humberto e Ronaldo, também contou com outros convidados, como: Lucas Lucco, Naiara Azevedo, Icaro e Gilmar e Flay.

“Trouxamente” - composta por Lucas Lucco, Waléria Leão, Vinni Miranda e Rafael Quadros – conta a história de uma pessoa que não cansa de correr atrás do grande amor, mesmo sem ser correspondido. E, desde o seu lançamento em junho deste ano, já soma mais de 1,2 milhões de views no YouTube e aproximadamente 2,2 milhões de streams no Spotify.

João Gabriel

Nascido em Niterói/RJ, João Gabriel é um dos primeiros de sua cidade a conquistar sucesso na indústria sertaneja. Dentre os feitos de sua carreira, o carioca de 34 anos tem o privilégio de dizer que já cantou com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Zezé di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo.

Além disso, seu projeto mais recente intitulado “João Gabriel Ao Vivo em Goiânia” é repleto de participações especiais e hits, como a faixa “Zero Defeito”, com a ex-BBB Flay o acompanhando nos vocais, escrita por ele mesmo em parceria Jener Melo, Reno Poeta e Hiago Nobre. Outro destaque, é a canção “Escolhe”, com Lucas Lucco e Icaro e Gilmar, onde seu videoclipe já ultrapassa a marca de 7,9 milhões de views no YouTube.