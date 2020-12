Jovem artista pernambucana é a nova revelação do Bregafunk

Carismática, sorridente e com uma ótima desenvoltura em frente às câmeras, a jovem Keila Ruama, a Japinha, faz sucessos nas redes sociais mostrando seu talento como cantora e dançarina de bregafunk. Agenciada pela Utnick Produciton, ela é a mais nova revelação do bregafunk no nordeste brasileiro.

Keila Ruama, a Japinha, é o nome da vez no bregafunk. Nascida em Olinda (PE), a jovem de 19 anos está fazendo muito sucesso nas redes sociais cantando e dançando as músicas deste estilo musical. Agenciada pela Utnick Production, a cantora e dançarina gravou recentemente duas músicas e dois videoclipes e já está sonhando com o sucesso.

Desde criança, Keila alimentava o desejo de ser cantora, mas não tive oportunidades de concretizar seus sonhos. Até que um dia tudo mudou: “Participei da gravação do videoclipe de um artista chamado McLipinho Atrevido, e ali a Sophia me viu e perguntou qual era meu sonho, e respondi que era cantar bregafunk”, ela conta. Sophia, que a jovem menciona, é Sophia Utnick, paisagista brasileira radicada nos Estados Unidos que tem descoberto jovens talentos do bregafunk e agenciado eles por meio de uma produtora própria a Utnick Production.

Conversando com Sophia, Keila revelou seus objetivos: “Falei com ela que meu sonho era cantar bregafunk no ritmo de cantoras consagradas como Lexa, Luísa Sonza e Anitta”. A partir daí, a vida da jovem pernambucana mudou: “Já gravei duas músicas e participei de dois clipes. Um deles foi com o próprio McLipinho, com a música chamada ‘Puxão de Cabelo’. Além disso, já gravei o clip da minha música ‘Vai encarar”, ela detalha.

As gravações dos clipes também foram em Pernambuco. Keila conta que uma gravação foi na “praia de barra de Sirinhaém, que teve participação de vários influencers do Instagram e outra gravação foi no centro do Recife no Marco Zero que também teve participações de outros influenciadores”.

Tão jovem, mas cheia de desejos, Keila lembra que seu maior sonho é que sua carreira tenha visibilidade internacional, e aposta neste estilo musical para chegar lá: “A era do século XXI é a do bregafunk. Afinal, é uma música diferente e muito contagiante, então tudo para conquistar as pessoas a partir de agora”, destaca.

Keila Ruama, a Japinha, e outros nomes do bregafunk que estão fazendo sucesso este ano, como Merson, McLipinho Atrevido e Mister Zi, são agencidados pela Utnick Production. Conheça a produtora no perfil @utnickproduction e siga Keila em seu perfil no Instagram @keila_ruamaofc.