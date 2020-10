Juan Marcus e Vinícius lançam novo projeto com singles e clipes

Durante a última live, a dupla ganhou certificados de platina e de ouro com os singles "Cortesia" e "Poema Bobo"

Juan Marcus e Vinícus ainda comemoram os recentes sucessos do último projeto “Pra Todo Mundo Ver”, que trouxe hits como “Cortesia”, “Hit do Ano”, “Boca Seca”, “Poema Bobo” e outros. Agora a dupla se prepara para anunciar uma série de novidades. Já nessa sexta-feira (02), foi lançada “Parece Briga”, música inédita que também ganhou um clipe protagonizado pelos influenciadores Henrique Lima e By Pamellano.

“Estou muito feliz com esse novo projeto, cada um que a gente lança tem uma energia diferente e esse que está chegando, tenho certeza que será incrível. Em todos os nossos trabalhos, a gente sempre pretende mostrar o que é a nossa essência, sempre tentando colocar um pouco das nossas referencias, de tudo o que a gente ouve e absorve, de outros estilos musicais”, diz Juan.

“Esse novo EP esta incrível! A gente sempre procura trazer um trabalho diferente, mas com a nossa cara, é isso que queremos mostrar para esse Brasil afora”, completa Vinícius.

A dupla começou em 2010, fizeram shows em barzinhos por 6 anos, ganharam o público e desde 2018 são artistas das gravadora Universal Music. O último trabalho, "Pra Todo Mundo Ver", foi dividido em três EP’s e trouxe participações especiais de Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Felipe Araújo e Turma do Pagode.

Essa versatilidade, marca registrada da dupla, poderá ser vista novamente nesse próximo projeto e em breve serão anunciadas as datas dos próximos lançamentos. Além de “Parece Briga”, serão mais dois singles também com videoclipes, “Mal Acostumado” e “Feliz Sem Mim”. Todas essas músicas farão parte do EP, com previsão de lançamento para o final de novembro, com 6 faixas inéditas e 1 regravação.

No último final de semana, a dupla foi surpreendida no início da live que estavam participando. Foi entregue a placa comemorativa do YouTube pelos 100 mil inscritos no canal oficial e ainda o Single de Platina, pelos 80 mil singles vendidos de “Cortesia”, e o Single de Ouro pelos 40 mil singles vendidos de “Poema Bobo”.

“A gente fica muito feliz com essa conquista, porque a gente sabe o quanto é difícil essa nossa caminhada, mas esse reconhecimento e o carinho dos nossos fãs, os responsáveis por nos fazer chegar até momentos como esse, faz tudo valer a pena”, comemorou Vinícius.

Assista o clipe de "Parece Briga": http://www.youtube.com/watch?v=_NeK1Y0EbWI