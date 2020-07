Juju Franco comemora aniversário de 16 anos com fãs em festa virtual

Celebração acontece hoje, 13, a partir das 20 horas, com a participação especial de amigos influenciadores em live transmitida pelo YouTube. Juju também aproveita o encontro online para comemorar suas dez indicações ao Prêmio Jovem Brasileiro graças aos votos de sua base de seguidores

Nesta segunda, 13, Juju Franco completa 16 anos. A jovem acostumada a estar cercada de amigos em datas especiais não deixará a data passar em branco e preparou uma festa virtual totalmente alinhada com as recomendações de isolamento social. “Estou amando a experiência porque vou conseguir celebrar com meus seguidores e estou preparando várias surpresas para eles, por exemplo, com participações especiais de amigos”, entrega Juju, que recebe fãs e convidados a partir das 20h em seu canal no YouTube.

“Juju é sinônimo de sucesso em tudo o que faz. Tenho certeza que isso vai se repetir em sua primeira festa virtual e, conectada que é, com certeza a distância não será problema. Todos se sentirão acolhidos, bem-vindos e, claro, com muita diversão como qualquer comemoração”, diz Vitor Nunes, CEO da Starhub que agencia a digital influencer com exclusividade.

Festa também celebra as dez indicações ao Prêmio Jovem Brasileiro 2020

Recentemente, Juju recebeu a notícia que concorre em dez categorias ao Prêmio Jovem Brasileiro 2020, dividindo o primeiro lugar em número de indicações com a cantora Anitta. Sua festa de aniversário também será uma forma de celebrar e agradecer aos fãs, afinal, foram eles que, com seus votos, a colocaram lá.

Este ano, Juju concorre nas categorias “Melhor Instagram de Todos os Tempos”, “Jovem Brasileiro Revelação Digital”, “Eu Shippo”, “YouTuber do Ano”, “Canal Favorito”. Com o videoclipe de “Passinho do Brega” ao lado de Pepê Barbosa concorre a “Clipe Bombástico” e “Hit do Ano”. Sua presença explosiva no TikTok não poderia ficar esquecida, disputando também o título de “Melhor TikToker” e “Melhor Dancinha de TikTok”. E, claro, por seus seguidores fiéis e calorosos, os jujunáticos, também concorre ao prêmio de “Melhor Fandom”.

Fenômeno de engajamento entre o público adolescente e pré-adolescente

Juju Franco começou a brilhar na internet aos nove anos e, hoje, prestes a completar 16, é considerada um fenômeno de engajamento e uma das mais influentes personalidades do meio digital. Com 1,7 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão no YouTube e incríveis 2,4 milhões no TikTok, consegue influenciar e engajar um público na faixa etária tradicionalmente bastante difícil de impactar.

A jovem já tem sua própria linha de roupas, é apresentadora oficial do Festival Teen, no palco, e do programa “Berro” do canal Festival Teen TV, no YouTube. Além desses trabalhos e de inúmeras presenças VIP que faz pelo Brasil, é uma das mais jovens entre os embaixadores oficiais da marca Samsung.

No momento, está em uma campanha digital da Samsung chamada #OQueLevoDoAgora.

Ary Cruz/Asimp