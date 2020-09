Juju Franco é grande vencedora do Prêmio Jovem Brasileiro 2020 nas categorias do TikTok

Em cerimônia realizada na semana passada, a digital influencer foi uma das únicas que levaram pra casa mais de um troféu, além de Ludmilla, Pabllo Vittar e Lucas Viana

No último dia 22, foi realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Jovem Brasileiro 2020 aos vencedores. Nos prêmios relacionados ao TikTok a grande vencedora foi Juju Franco, que levou pra casa dois troféus, a de “Melhor TikToker” e também o de “Melhor Dancinha no TikTok”.

Juju estava na disputa como finalista em seis categorias, entre as jovens celebridades com o maior número de indicações, atrás apenas da cantora Ludmilla. Agora, a influencer está entre o seleto grupo de vencedores que conseguiram levar mais um prêmio para casa ao lado de Ludmilla, que levou três, e empatada com Pabllo Vittar e Lucas Viana, todos com dois.

Em 2019, Juju, que é uma agenciada exclusiva da Starhub, foi vencedora do Prêmio Jovem Brasileiro como “YouTuber do Ano”. Em 2020, com dois prêmios e finalista em tantas categorias, comprova mais uma vez seu amadurecimento profissional além de seu poder de influência e de engajamento entre o público adolescente e pré-adolescente, sendo uma das maiores revelações de sua geração.

“Nossa, eu já estava tão feliz estando indicada. Claro que eu estava torcendo muito para levar o troféu em uma das categorias em que concorria, mas não esperava levar logo dois, eu não consigo parar de sorrir de tanta alegria”, comemora Juju.

“Juju tem um talento especial pra se comunicar naturalmente com o jovem. Sem dúvidas uma das estrelas da nova geração de influenciadores, e o mais importante, multitalentosa. Ela é aquele perfil de menina que todo mundo quer ter como amiga, sempre descolada, supercarismática e divertida”, conta Vitor Nunes, CEO da Starhub que agencia Juju Franco com exclusividade.

Quem escolhe os vencedores é o público

No Prêmio Jovem Brasileiro a escolha é 100% do público, inclusive dos finalistas. Na primeira etapa o portal da premiação disponibiliza um formulário que os internautas podem preencher e indicar qualquer pessoa. Os finalistas são os dez mais citados em cada uma das categorias.

Após a definição dos indicados o Prêmio Jovem Brasileiro abre uma nova votação, dessa vez os jovens fazem sua escolha apenas entre os finalistas para que sejam definidos os grandes vencedores.

O Prêmio Jovem Brasileiro existe desde 2002 e faz uma homenagem a personalidades jovens que mais fazem sucesso e representam esse público em diversos segmentos.

Fenômeno de engajamento

Juju Franco começou a brilhar na internet aos nove anos e, hoje, com 16, é considerada um fenômeno de engajamento e uma das mais influentes personalidades do meio digital. Com 1,8 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão no YouTube e incríveis 3,2 milhões no TikTok, consegue influenciar e engajar um público na faixa etária tradicionalmente bastante difícil de impactar.

A jovem já tem sua própria linha de roupas, é apresentadora oficial do Festival Teen, no palco, e do programa “Berro” do canal Festival Teen TV, no YouTube. Além desses trabalhos e de inúmeras presenças VIP que faz pelo Brasil, é uma das mais jovens entre os embaixadores oficiais da marca Samsung.

No momento, está em uma campanha digital da Samsung chamada #OQueLevoDoAgora. Desde junho, Juju pode ser vista no vídeo oficial ao lado de outros embaixadores da marca no Brasil, o chamado #TeamGalaxy, como a cantora Anitta, a apresentadora Maisa Silva, o DJ Pedro Sampaio, o ator Rômulo Estrela, entre outras celebridades.

Antonio Montano/Asimp