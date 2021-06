Kamila Monteiro faz sucesso no Instagram com mais de 55 mil seguidores

Ela é linda, inteligente, ama tirar fotos e é apaixonada por influenciar as pessoas através das suas redes sociais. Estamos falando da digital influencer Kamila Monteiro, que arrasa e encanta por onde passa chamando a atenção de todos com seu estilo carismático, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com mais de 55 mil seguidores, ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento.

Morando atualmente em Caxias do Sul, Kamila Monteiro é esposa do médico Victor Sorrentino, que possui mais de 900 mil seguidores, com quem possui um filho. Inclusive, a influencer publica muitas fotos de sua linda família nas suas redes sociais.

Kamila Monteiro se destaca nas redes sociais sendo criadora de conteúdo para influenciar milhares de pessoas com suas dicas de beleza, moda, estética, maquiagem e muitas selfies demonstrando o seu belo sorriso e todo o seu carisma.

Nas redes sociais, a influencer não economiza nas fotos exibindo toda a sua elegância, charme e um pouco da sua rotina. Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são "Perfeita", "Linda maravilhosa" e "Exuberante".

Para poder acompanhar mais sobre Kamila Monteiro, basta seguir ela no seu Instagram oficial @kamila_monteiro.