Karinah lança música inédita “Insegurança Zero (A Mãe Tá On)”

Composição faz parte do EP Completo, que encerra o projeto de lançamentos de EP’s da cantora iniciado em 2019

Destaque no universo do samba e pagode, a cantora Karinah acaba de lançar seu novo trabalho “Insegurança Zero – A Mãe Tá On”, depois de um longo projeto de cinco EP’s com muitos sucessos, muita dedicação e dificuldades por conta da pandemia. Inspirada na própria artista, a nova composição foi feita por Rodrigo Oliveira, Cleitinho Persona e Eliseu Henrique, compositores de várias músicas gravadas pela cantora.

“Essa música chegou em minha vida de uma forma muito carinhosa. Meus amigos mais íntimos me chamam de mãe. No WhatsApp quando me mandam mensagens, sempre vem ‘A mãe tá on? Ou tá off? (Risos). Sou cheia de compromissos, mas sou mãe, mãe de abraçar e cuidar de tudo ao meu redor, sou artista, sou super ativa, sou espontânea e muito vaidosa e por aí vai”, declarou a musa do pagode que terminou 2020 em 56° lugar na lista Crowley com o sucesso “Melhor Que Nada”, do EP 02, em parceria com o grupo Sorriso Maroto. Entre tantos talentos, a intérprete ficou em segundo lugar dentro dos artistas do mesmo segmento.

Bruno Fioravanti, que já participou da produção de outros grandes nomes da música como Péricles, Paula Fernandes, Jota Quest e Capital Inicial, é quem assina a direção do clipe do novo single. A direção geral ficou por conta da K2D Produções, empresa de Karinah e seu marido, Diether Werninghaus, e novo escritório da cantora. O figurino e maquiagem da nova música foram de Camila Motorym e Chico Toscano, respectivamente.

O single faz parte do EP Completo, que encerra o ciclo de cinco lançamentos de EP’s realizado pela artista desde 2019, um projeto impecável que trouxe uma pegada vintage, com cores vibrantes e coloridas nos layouts das respectivas capas. Além da composição inédita, o EP conta também com as músicas “Amor Inabalável”, “Libertação” e reúne todos os EP’s anteriores.

A série de lançamentos contou com muito investimento, dedicação, mas também dificuldades, a intérprete conseguiu mostrar ainda mais sua força e talento artístico, emplacando diversos sucessos seguidos como “Medo de Amar” que fez parte da trilha sonora da novela da Globo “Salve-se Quem Puder”.

Entre os sucessos presentes nos últimos trabalhos da cantora o clipe de “Amor que não sai”, regravação de Ivete Sangalo do EP 03. Feito durante a quarentena, os registros foram de aparelhos celulares da família da artista e teve direção remota de Dig Jam. Além disso, em seu quarto EP lançado Karinah trouxe para suas produções compositores de peso como Tatau, Ferrugem e Suel.

“Quando a gente lança um álbum, EP ou canção, é como um filho que nasce. Então, queremos o melhor, a gente deposita muito amor e espera que chegue ao coração das pessoas da forma que imaginamos. Venho trabalhando muito para que isso aconteça de uma forma esperada. Eu quero que ele vá muito além. E nada melhor, ou mais bonito, que ouvir uma canção e se sentir bem. Muda completamente a sua frequência. Espero que o EP consiga levar mais amor e mais alegria, principalmente para esse momento que estamos vivendo agora.”, finaliza a artista.

Videoclipe - https://youtu.be/cJR9CMMvuvo

Link Streaming - https://backl.ink/143990323