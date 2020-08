Kauan, que faz dupla com irmão Matheus, faz live gospel dia 27 de agosto

Sertanejo reúne 4 grandes nomes do gospel em apresentação virtual

Conhecido por grandes hits que marcaram a nova geração da música sertaneja, por rodar o Brasil inteiro e exterior ao lado de seu irmão, Matheus, Kauan se prepara para concretizar um antigo desejo de fazer um repertório gospel. Por conta da pandemia em que os shows foram suspensos, o cantor coloca em prática, no dia 27 de agosto, às 20h, um encontro com grandes nomes do segmento, entre eles Ton Carfi, Eli Soares, Paulo César Baruk e Clovis Pinho.

Com cenografia de Zé Carratu, Kauan espera uma transmissão virtual impressionante: “Eu gosto muito de gospel, esses cantores que eu escolhi para dividir cena são irmãos que eu escuto há muito tempo. Vai ser lindo demais e a gente espera vocês.”

A live traz ainda apresentação do humorista Jonathan Nemer e um repertório exclusivo dividido em 5 blocos.