Lançamento/Música Sertaneja: Mayck & Lyan apresentam “Truque da Moeda”

Faixa tem lançamento nesta sexta-feira (25/09) nas plataformas digitais e YouTube

Considerados os representantes do sertanejo caipira e tradicional mais ouvidos nos streamings de música, os irmãos Mayck & Lyan realizam o lançamento da canção “Truque da Moeda”. A faixa chega às principais plataformas digitais nesta sexta-feira (25/09) e enaltece, de forma ímpar, o amor entre pai e filho em versos embalados pelo inconfundível som da viola.

Faça a Pre-Save: https://ps.onerpm.com/truquedamoeda

Assinada por Mayck, Lyan em parceria com Luigi, Leandro Visacre, Gabriel Rocha e Lucas Carvalho, a canção vem acompanhada por um videoclipe que promete emocionar o público em um desfecho surpreendente.

Com cenas gravadas nas cidades de Cabreúva (SP) e Maringá (PR) durante o período da pandemia causada pela COVID 19, a produção conta uma linda história baseada na vida real e mostra que o tempo passa num piscar de olhos abrindo espaço para a saudade, mas que nada é capaz de apagar as boas lembranças e substituir o valor de um abraço entre pais e filhos.

O clipe de “Truque da Moeda” tem direção de Jacques Jr. e traz participações dos atores Rafael Bezerra (avô), Vagner Voinich (filho), Vanessa Lopes que interpreta a filha e Murilo Vieira (neto).

Mayck e Lyan

A dupla de irmãos naturais de Alta Floresta (MT), Mayck e Lyan possuem a verdadeira alma sertaneja e uma história traçada no interior brasileiro, palco de talentos natos que fizeram e fazem até hoje muito sucesso, como por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho e Ronaldo Viola.

Considerados os representantes do sertanejo caipira e tradicional, os irmãos também compõem, produzem e interpretam grandes sucessos que marcaram época, sempre acompanhados da tradicional viola de dez cordas.

A viola caipira repercutiu em solo americano. No ano passado, a dupla realizou a sua primeira turnê internacional, passando pelas cidades de Orlando e Fort Lauderdale (Flórida), Newark (Nova Jersey) e Boston (Massachusetts).

Mayck (29) é dono de uma voz marcante, grave e aveludada, que se destaca entre os outros cantores sertanejos. Já Lyan mostra outro diferencial e muita versatilidade ao adaptar sucessos de artistas internacionais como Michael Jackson, Bee Gees, além de trilhas de grandes séries como Game Of Thrones, na viola caipira.

Ao longo da carreira de mais de 20 anos, Mayck e Lyan atingiram marcas significativas como Disco de Ouro, Disco de Platina e DVDs de Ouro, além de indicações a diversos prêmios.

Outra curiosidade que surpreende: Em paralelo com a música, a dupla não deixou de estudar. Mayck é formado em Rádio e TV (Comunicação Social) e Lyan é formado em música. Atualmente, Lyan cursa o 3º ano de Medicina Veterinária.

Vale ressaltar que recentemente, Mayck e Lyan lançaram o clipe do single “É Pipoco” em parceria com dupla Rionegro e Solimões, somando mais de um 1 milhão de visualizações no canal oficial da dupla no YouTube.

Silmara Moraes/Asimp