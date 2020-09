Lauana Prado lança V de Vingança em Drive-in Sertanejo

Novo trabalho já conta com mais de 1 milhão de views no YouTube

Lauana Prado, que com sua voz notável, visual e estilo ousados, pluralidade musical e composições marcantes ganhou visibilidade no mercado sertanejo, faz show em Drive-in e divide com o público o mais novo sucesso da sua carreira: V de Vingança. O De Tarde com Lauana Prado acontece no dia 4 de outubro a partir das 15h.

A cantora, que tem quase 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e foi a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global dentro do Youtube, já comemora o sucesso da nova música, que em menos de 1 semana, já contabilizou mais de 1 milhão de views na plataforma.

Outros hits que marcaram a carreira de Lauana, como Cobaia, Melhor Saída e Você Humilha, além da música Viva Voz que entrou para as mais ouvidas nas rádios do Brasil, prometem agitar a tarde do público presente.

Os ingressos, que custam 200 reais por carro com 4 pessoas na Pista Comum e 250 reais na Pista Premium, dão direito a uma vaga delimitada ao ar livre, em frente ao imenso palco montado com 3 telões gigantes, onde é possível curtir o show fora do carro respeitando o espaço demarcado e com a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a programação. O Drive-in também inova e oferece o Serviço Gin Tônica à Vontade a 150 reais por pessoa.

Mari Maellaro/Asimp