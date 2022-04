LBV busca apoio de parceiros para ação solidária de Páscoa em Londrina

Segundo estudo feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência global de ansiedade e depressão subiu para 25% no primeiro ano da pandemia do novo coronavírus. Preocupações financeiras também foram citadas como fatores estressantes.Aliás, enquanto há pesquisas que indicam que os brasileiros estão consumindo uma maior quantidade de chocolates e com uma frequência significativa durante este período pandêmico, há aqueles brasileiros que não possuem condições de manter uma alimentação saudável e cujo consumo de chocolates nesse período de Páscoa é inviável.

Por esse motivo, a Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou uma mobilização a fim de arrecadar balas, doces e chocolates para distribuir a crianças e jovens atendidos pela Instituição em seu Centro Comunitário de Assistência Social, no bairro Jd. Bandeirantes em Londrina. A Instituição continua sua mobilização de amparo às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e convida todos a participar dessa iniciativa para ajudar. A campanha solidária visa presentear cerca de 135 crianças nesta Páscoa.

Faça parte desse time solidário e leve sua doação, até dia 11/4 (segunda-feira), ao seguinte endereço: R. Serra dos Pirineus, 920, no bairro Jd. Bandeirantes –Londrina/PR.

Informações pelo telefone:(43) 3328-1100.

Conheça as ações da Entidade em prol da infância brasileira acessando o site www.lbv.org ou @lbvBrasil nas redes sociais.

Asimp/LBV