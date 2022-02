LBV e PicPay mobilizam doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis

A Legião da Boa Vontade (LBV) por meio de sua Campanha SOS Calamidades continua mobilizando a população para fazer doações em prol das pessoas e famílias afetadas pelas fortes chuvas na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Além de postos de arrecadação da LBV nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e em Belo Horizonte e Juiz de Fora/MG, as pessoas ainda podem fazer doações via pix@lbv.org.br, pelo site www.lbv.org.br e agora também pela Central de Doações do PicPay. O aplicativo firmou uma parceria com a LBV para receber donativos.

Postos de arrecadação:

— Petrópolis/RJ: Rua Luiz Pellegrini, 128, Cascatinha – tel.: (24) 2233-1400.

— Rio de Janeiro/RJ: Av. Dom Helder Câmara, 3.059, Del Castilho – tel.: (21) 3297-7100.

— Nova Friburgo/RJ:Rua Júlio AntonioThurler, 04, Olaria – tel.: (22) 2522-5078.

— São Paulo/SP: Av. Rudge, 898, Bom Retiro – tel.: (11) 3225-4530.

— Belo Horizonte/MG: Av. Cristiano Machado, 10.691, Planalto – tel.: (31) 3490-8101.

— Juiz de Fora/MG: Rua Francisco Fontainha, 83, Santo Antônio – tel.: (32) 3216-1406.

O que doar:

— Água potável;

— Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, café, açúcar, leite em pó, farinha de milho, farinha de mandioca, extrato de tomate, macarrão, fubá e sal);

— Itens de higiene (sabonete, toalhas de banho e de rosto, escova de dente, creme dental, absorvente, fraldas infantis e geriátricas);

— Itens de limpeza (sabão em barra, água sanitária, detergente, desinfetante e papel higiênico).

Bianca Gunha/Asimp