LBV entrega cobertores a famílias em situação de vulnerabilidade social deLondrina

A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza no estado do Paraná a entrega de mais de 3.450 cobertores arrecadados por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!. Por meio dessa iniciativa, a Instituição visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social que enfrentam as baixas temperaturas dessa época do ano.

Em Londrina, haverá a entrega de 200 cobertores nos dias 15 e 16 de julho, quinta e sexta-feira, a partir das 9 horas. Na ocasião serão beneficiadas famílias atendidas pelo Centro Comunitário da Assistência Social da LBV.

Ação solidária

Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Entre no sitewww.lbv.org ou ligue para o telefone 0800 055 50 99 para participar dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das doações em todo o Brasil, basta acessar o endereço @LBVBrasil no Instagram, no Facebook e no YouTube.

Bianca Gunha/Asimp