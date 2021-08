LBV protege famílias paranaenses do frio rigoroso

A Legião da Boa Vontade (LBV) está atuando, de maneira ininterrupta, desde que a pandemia do novo coronavírus foi declarada, em março de 2020. E este importante trabalho foi intensificado com a chegada do inverno.

Além de distribuir, todos os meses, cestas de alimentos não perecíveis e kits de limpeza e higiene, visando amenizar os impactos da Covid-19, também foram entregues cobertores nas regiões onde o frio é mais rigoroso.

No estado do Paraná, foram entregues 3.770 mil cobertores a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que não tinham o suficiente para se protegerem do frio.

A Caravana da Boa Vontade percorreu dezenas de cidades, entre elas Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Londrina, Maringá, Palmital, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Piraquara, São José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Junto com todos os quilômetros rodados, a satisfação de entregar, em mãos, a ajuda que faz toda a diferença!

Ação solidária

