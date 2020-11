Lenice Machado faz sucesso como apresentadora e empresária

Mulher guerreira, batalhadora, com pulso firme, decidida, dedicada, com personalidade marcante e única. Essas são características que definem Lenice Machado, apresentadora de TV e presidente da tv web RCE (Rede Catarinense de Entretenimento).

Dona de uma imagem muito carismática e uma voz inspiradora, a catarinense destaca-se com um método inovador, onde recebe pessoas que nunca trabalharam na área para terem suas primeiras oportunidades. "Na RCE, damos oportunidade para as pessoas que nunca trabalharam nessa no meio de comunicação, mas possuem o sonho de ingressar nesse ramo, onde conseguimos realizar esse sonho realidade", destacou a loira.

"Me destaco pela persistência, foco e determinação. Nada faz com que eu desista de correr atrás dos meus objetivos", declarou Lenice Machado, que recentemente foi jurado do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020, no Rio de Janeiro. Para acompanhar mais sobre a apresentadora basta seguir ela por meio do seu Instagram oficial @lenicemachadotv e saber de todas as suas novidades.

RCE (Rede Catarinense de Entretenimento), é uma emissora de TV, via Web e Streaming, que realiza o sonho de muitas pessoas que gostam de trabalhar com TV e em outros meios de comunicação. Com sua sede em Santa Catarina, na cidade de Itapema, tem como presidente "Lenice Machado", que também tem seu programa com o mesmo nome, onde é a apresentadora. Lenice já trabalhou em outras emissoras de TV aberta e Web, onde aprendeu muito sobre comunicação e criou a RCE na Web, pois é uma meio de comunicação muito mais rápida e abrangente.