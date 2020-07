Leonardo: “confira as 20 músicas de sucesso do sertanejo

Levantamento do Ecad aponta as gravações mais tocadas do cantor, que completou 57 anos no sábado

O cantor Leonardo, que ao lado do irmão Leandro formou uma das grandes duplas sertanejas da música brasileira, completou 57 anos no sábado, dia 25. Em homenagem ao artista, um levantamento feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em seu banco de dados apontou as 20 músicas gravadas pelo cantor que mais tocaram nos últimos cinco anos, nos principais segmentos de execução pública.

Em primeiro lugar do ranking aparece “Um degrau na escada”, música de autoria de Carlos Colla, Zé Henrique, Serginho Knust e Marcelão e gravada originalmente pela dupla Chico Rey e Paraná. Fazem parte do top 5 as músicas “Liga lá em casa” (autoria de Ray), “Laço aberto” (de Darci Rossi, Serginho Sol, Alexandre, Carlos Eduardo), “Pergunte ao dono do bar” (composta por Marquinhos Paz, Carlos Maia e Manoel Mello) e “Dona do meu destino” (autoria de Zé Henrique).

Alguns dos primeiros sucessos de Leonardo com o irmão Leandro também aparecem no ranking do Ecad, como os clássicos "Pense em mim" (autoria de Douglas Maio, José Ribeiro e Mário Soares) e "Entre tapas e beijos" (autoria de Antônio Bueno e Itamar).

Emival Eterno da Costa, que todos conhecemos pelo nome artístico de Leonardo, nasceu em Goianápolis (GO), em 1963. A dupla iniciou sua carreira na década de 80 e ele se manteve na música mesmo depois de perder o irmão em 1998, vítima de câncer no pulmão. O cantor tem 13 músicas autorais e 1061 gravações cadastradas até agora no banco de dados do Ecad e mais de 90% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos foram provenientes dos segmentos de Rádios e TVs.

Ranking das músicas gravadas por Leonardo mais tocadas nos últimos cinco anos, nos principais segmentos de execução pública (Rádios, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição

1

Um degrau na escada

Carlos Colla/Zé Henrique/Serginho Knust/Marcelão

2

Liga lá em casa

Ray

3

Laço aberto

Darci Rossi/Serginho Sol/Alexandre/Carlos Eduardo

4

Pergunte ao dono do bar

Marquinhos Paz/Carlos Maia/Manoel Mello

5

Dona do meu destino

Zé Henrique

6

Como eu chorei

Telmo de Maia

7

Pega eu e leva pra você

Jairo Góis/Ivo Ramos

8

Rumo a Goiânia

Paiva

9

Não aprendi dizer adeus

Joel Marques

10

Perder você é abraçar a solidão

Moreira/Jair Roberto/Itamar

11

Segredo de alma

Marco Aurélio/Paula Mattos/Lola Ortiz

12

Pense em mim

Douglas Maio/José Ribeiro/Mario Soares

13

Quem é que chora por mim

Fátima Leão/Alexandre/Netto/Carlos Eduardo

14

Cerveja

Cesar Rossini/Cesar Augusto/Miguel

15

Entre tapas e beijos

Antônio Bueno/Itamar

16

Talismã

Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas

17

Um sonhador

Pisca/Cesar Augusto

18

Choro

José Augusto/Guillermo R Paz Garcia

19

Cumade e cumpade

Rivanil

20

Temporal de amor

Cecílio Nena

Asimp/Ecad