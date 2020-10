Lexa arrasa no figurino em clipe de "Sobrenatural"

A cantora lançou mais um vídeo de seu novo álbum

Lexa lançou nesta quinta-feira, 08, o clipe de "Sobrenatural". A cantora usou um figurino sensual e arrasador, mostrando o seu poder no novo vídeo.

O clipe tem baixa luminosidade, com alguns flashes de luz roxa e branca, causando um efeito sobrenatural em referência ao título do single. Além disso, Lexa sensualiza em bolas de discoteca, em um cenário que mistura diferentes tons de roxo e prata, já que o single, parte do segundo álbum da cantora, tem uma pegada mais pop.

Lançado recentemente, o álbum LEXA! conta com 9 faixas, sendo 6 inéditas, e com ecléticas participações especiais: Luísa Sonza, Márcio Vitor (Psirico), Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Pedro Sampaio. A produção é dos Dogz, formado pelo trio Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell. Darlin Ferrattry assina a produção executiva da cantora Lexa. Todos os singles inéditos vão ganhar um vídeo, o primeiro foi "Sussu".

Thiago Freitasz/Asimp