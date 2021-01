Lisa Gomes conhece um dos intérpretes da Vovó Mafalda, “Quase chorei”

Na tarde do último sábado (23) Lisa Gomes teve a honra de conhecer um dos intérpretes da ‘Vovó Mafalda’, personagem que fez muito sucesso nos anos 80/90 e até hoje está no imaginário daqueles que viveram e se divertiram com a ‘Família Bozo’.

A repórter do TV Fama e apresentadora do Canal Lisa, Leve e Solta aproveitou para vestir o figurino da personagem e registrar o momento para seus seguidores, “Olha a cara de felicidade da pessoa com o figurino da inesquecível Vovó Mafalda interpretada pelo querido Luiz Kan Kan no SBT. Não contem pro Kan Kan... mas quase chorei!” revelou.

Luiz Kan Kan, conhecido pelas ‘Câmeras Escondidas do Programa Silvio Santos’ também fez parte da última formação do Bozo apresentado pelo SBT no início de 2013, com elenco conhecido do grande público como o Papai Papudo (Murilo Bordoni, produtor do Programa do Ratinho) e o professor Salci Fufu (Marcelino Leite, o Faxinildo do Ratinho).

Veja : https://www.instagram.com/p/CKaD6WKFNsS/?utm_source=ig_web_copy_link

Lisa Gomes/Canal Lisa