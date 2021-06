Live do Miss Nippon foi um sucesso

O Concurso (live) Miss Nippon Juvenil e Miss Nikkey Kids e Teen São Paulo 2020/21 foi um sucesso.

No último dia 29 de maio aconteceu o Concurso Miss Nikkey Kids Sp., Miss Nikkey Teen SP. e a Miss Nippon na categoria Juvenil que foi realizado no sistema on-line, a live foi transmitida da Mega Model em São Paulo. As imagens dos desfiles das candidatas e depoimentos foram gravados anteriormente e então transmitidas nesta live. No total participaram 21 candidatas, todas descendentes de japoneses.

Segundo a E-leven agency eventos da promoter de eventos Bárbara Corrêa Nakatsukasa, mais de 3000 pessoas estiveram na live, e que ainda poderá ser assistida no Youtube, (Barbara Nakatsukasa), basta acessar. https://www.youtube.com/watch?v=nXWxPf4VoCI

Foram observados pelos jurados por meio de vídeo e fotos os quesitos beleza facial, desinibição, elegância, graça e desenvoltura, e pela organização quesitos como: engajamento e comprometimento com o concurso.

5 jurados comporão a mesa no dia e 1 jurado on-line também participou.

Joe Hirata – Cantor

Zeca Barreto – Da agencia Mega Model Brasil

Monique Oliveira – Pro corpo estética

Jefferson Lourenço da Kids Agency

Rubens Kamoi – Presidente do Nippon Country Club

Leila Navarro – Palestrante (jurada virtual)

As vencedoras Foram:

Miss Nikkey Kids Isabela Yukari Mimoto de 7 anos

Miss Nikkey Teen Zaira Harue Yokohama de 10 anos

Miss Nippon Juvenil - Por Jurados – Julia Ayumi Kitahara de 18 anos

Miss Nikkey Simpatia – Isabela Yukari Mimoto de 7 anos (recebeu 2 títulos)

Miss Torcida (fotogenia) – Giovana Marques Hamada Hansdorf de 16 anos

Prêmios oferecidos as vencedoras

Jóias, Book, agenciamento e gerenciamento de carreira, curso de influencer digital, Curso de inglês pela Bee Tools, cosméticos, maquiagens, roupas, viagens, eletrônicos, brinquedos, doces, tratamentos estéticos, dias de beleza em salão, óculos de sol, treino em academia. A Miss Nippon também recebeu a faculdade completa pela Unicesumar.

A Coroação da misses foi realizada no dia seguinte 30/05 no Nippon Country Club, em Arujá, somente a candidata Giovana (Miss Torcida) não pode comparecer e os prêmios foram enviados via correio.

Bárbara Corrêa Nakatsukasa/Asimp