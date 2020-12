Live especial de Natal com Padre Reginaldo Manzotti

A transmissão acontece neste sábado, 19 de dezembro, a partir das 18h

Todos os anos o Natal faz uma fissura no cronos, no tempo, na nossa história. O ontem se faz hoje e, assim, nós temos a oportunidade de viver o nascimento de Jesus. Neste ano a realidade é diferente, não poderemos abraçar, nosso sorriso será escondido pela máscara, mas podemos dizer às pessoas que estão perto como elas são importantes para nós. E mais importante que isso, precisamos agradecer a Deus por estarmos vivos e pelas graças recebidas neste ano. Por isso, o Padre Reginaldo Manzotti fará a Live Especial de Natal diretamente do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, neste sábado, dia 19 de dezembro, a partir das 18 horas, pelo seu canal do Youtube www.youtube.com/PadreManzotti.

Com o tema “ Nasce a esperança”, o sacerdote promete animar a todos com um repertório super especial e, também, momentos muito emocionantes, como a entronização do Menino Jesus.

Desde o início da pandemia, Padre Manzotti já realizou quatro lives, todas com um único objetivo: arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. E o resultado das transmissões é impressionante: mais de 300 toneladas de alimentos já foram arrecadas e distribuídas para todos os cantos do Brasil. “Agradeço todas as pessoas cujo amor e coragem levaram esperança para tantas famílias durante esses meses tão difíceis. Para minha alegria e de toda a Obra Evangelizar, recebemos cada vez mais cestas básicas para serem encaminhadas para quem mais precisa. Rezemos juntos para que possa se consolidar esse amor genuíno em todos os corações humanos”, comenta Padre Reginaldo Manzotti.

E pensando em agradecer todos que ajudaram nesta incansável missão, o sacerdote quer dedicar sua quinta live online para todos que o ajudaram em espalhar esperança nestes últimos meses. “Quero oferecer essa apresentação como um presente para todos que me ajudaram nessa incansável missão durante esse tempo difícil de medo e incertezas”, explica Padre Manzotti.