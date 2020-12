Live solidária do Nuselon é nesta sexta, 20h! Participe!

O Núcleo Social Evangélico de Londrina (Nuselon) é uma entidade filantrópica que atende, há 42 anos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Atualmente, o Nuselon conta com quatro unidades de acolhimento institucional, atendendo crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, encaminhados pela Vara de Infância e Juventude ou pela Central de Vagas.

Para contribuir com a manutenção dos serviços, a entidade promove nesta sexta, dia quatro de dezembro, em seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC105ZHbT4Ne95TTpRvMGPPA ou digitar NUSELON), uma LIVE SOLIDÁRIA, evento que vai trazer música, dança e solidariedade.

O evento vai contar com as apresentações musicais de Diego Natan e da Banda Doulos e vai ter apresentações de dança das crianças atendidas pelo Nuselon, depoimentos de egressos do atendimento e dos colaboradores, além de muito amor!

Durante a LIVE SOLIDÁRIA, que deve durar cerca de 1h30, as pessoas serão convidadas a doarem quanto puderem para contribuir na prestação desse importante serviço social.

O escritório do Nuselon fica na Rua Granito, 39 - Jd Ideal, fone 99995-5454.

Doações: Banco ITAÚ - AG.4018 - C/C 34555-5