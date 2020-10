Londrina: A Solidariedade não pode parar

Mesmo com as atividades presenciais temporariamente suspensas, a unidade da Legião da Boa Vontade (LBV) em Londrina intensificou o seu trabalho auxiliando quem mais sofre com os impactos do novo coronavírus. A Instituição realiza ações humanitárias para socorrer famílias atendidas em seus programas socioeducacionais e também famílias amparadas por organizações parceiras.

As ações da LBV têm garantido cestas de alimentos e kits de limpeza e de higiene, itens essenciais à sobrevivência nesse período de pandemia. A Instituição já entregou mais 1.509.820 quilos de doações, impactando milhares de pessoas em todo o país.

Em Londrina já foram entregues mais de 19 toneladas as famílias atendidas, onde mensalmente 150 crianças participam do programa Criança Futuro no Presente. Já no programa Vida Plena são atendidos 45 idosos. Com as atividades presenciais suspensas, os educadores têm enviado atividades lúdicas para todos os atendidos e graças a tecnologia podem estar conectados.

Eu ajudo a mudar é mais uma importante iniciativa de mobilização social realizada pela Legião da Boa Vontade (LBV) no estado do Paraná e em todo o país. O foco da campanha é a conscientização e os cuidados para evitar o novo coronavírus. Também convida todos a doar cestas de alimentos e kits de limpeza e de higiene ou qualquer valor para que a LBV continue socorrendo as famílias. Toda ajuda é muito bem-vinda! Acesse o sitewww.lbv.orgou dirija-se até o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Londrina, localizado na Rua Serra dos Pirineus, 920 – Jd. Bandeirantes – (43) 3328-1100.

Confira todas as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade no endereço @LBVBrasil no Instagram, no Facebook e no YouTube.