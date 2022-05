Londrina: Campanha do agasalho incentiva a solidariedade neste inverno

É chegado o tempo de aquecer o coração e ajudar a espalhar calor humano no Paraná. E o Angeloni convida a população a se unir em uma grande rede de solidariedade.

O Angeloni inicia nesta segunda-feira, dia 09 de maio, mais uma grande ação de solidariedade para a comunidade paranaense, em estreita parceria com clientes e sociedade: a Campanha do Agasalho da Rede quer mobilizar todos para proporcionar um inverno aquecido às famílias carentes. Assim, até 31 de julho, em todas as lojas do grupo haverá caixas coletoras para receber as doações de roupas, calçados, cobertores, enfim, qualquer tipo de agasalho que possa ajudar aqueles que sofrem com o frio.

A proposta do Angeloni é tornar a época mais gelada do ano na estação em que os corações mais se aquecem, para que contribuam buscando, em seus armários, peças que ajudarão a amenizar o sofrimento de quem não tem agasalhos suficientes para enfrentar as baixas temperaturas.

A ação de solidariedade envolve todas as unidades onde a Rede está presente no Paraná, em conjunto com as instituições parceiras, que serão responsáveis por coletar as doações nas lojas e postos e repassar para as pessoas que realmente precisam.

Em Londrina, as doações feitas na loja na cidade serão encaminhadas ao Programa do Voluntariado Paranaense - Provopar.

Não perca mais tempo e vá até o Angeloni mais próximo de você. Lembre-se de que as roupas que você não usa mais podem ajudar a aquecer alguém neste inverno.

Onde entregar sua doação em Londrina:

Angeloni na Gleba Palhano, à Av. Madre Leônia Milito nº 2160.

Denise Christians/Asimp