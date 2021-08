Londrina terá evento drive-thru em prol da Guarda Mirim

“Soul Love” é uma realização do Instituto A.Yoshii e acontecerá no dia 18 de setembro com kits do Buffet Planalto

A transformação da realidade de muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica depende, em grande parte, de uma corrente solidária empenhada pela sociedade civil. Em Londrina, essa dedicação tem como exemplo a Associação Guarda Mirim, fundada há 56 anos.

A entidade atende hoje aproximadamente 900 meninos e meninas, entre 8 e 18 anos, por meio da Aprendizagem Profissional e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para formação cidadã.

Ao longo de sua história, a Guarda Mirim passou por inúmeras dificuldades, chegando perto de encerrar as atividades no ano de 2001 devido às dificuldades financeiras. A continuidade do trabalho foi possível com o apoio de toda a sociedade e a parceria de outras instituições.

O Instituto A.Yoshii é um dos parceiros nesse trabalho social, ao promover anualmente o evento beneficente “Soul Love”, com o objetivo de arrecadar recursos em prol da entidade. Para essa 17ª edição, estão à venda kits com massa e sobremesa preparadas especialmente pelo Buffet Planalto: bandeja de panzerotti de mozarela de búfala, molho Alfredo com tiras de filé mignon, buquê de temperos (manjericão, tomilho), e dois Petits Gâteaux com calda de frutas vermelhas.

Assim como na edição anterior, o evento terá formato drive-thru e será realizado no dia 18 de setembro, na Chácara Graciosa. “O Soul Love reafirma o nosso compromisso com a educação. Todos os anos, promovemos esse evento em prol da Guarda Mirim de Londrina e com a mobilização de parceiros, amigos e da sociedade em geral, conseguimos colaborar para a continuidade e ampliação desse trabalho tão importante para milhares de famílias”, explica o presidente do Instituto A.Yoshii, Aparecido Siqueira.

A Guarda Mirim de Londrina conta atualmente com cinco unidades: Central, Centro B, CSU Vila Portuguesa e nos distritos de Lerroville e Guaravera. Para 2022, a meta da entidade é criar novas oportunidades com o atendimento de mil crianças e adolescentes.

“A Guarda Mirim tem recebido o apoio do Instituto A.Yoshii há 16 anos por meio de eventos que nos possibilitam promover melhorias e reformas em nossa estrutura. Agradecemos a ajuda que temos recebido de todos os parceiros e esperamos que no próximo ano a gente possa envolver mais e mais alunos, pois acreditamos que o futuro tem que ser construído por meio do conhecimento”, destaca a presidente da Guarda Mirim, dona Kimiko Yoshii.

Informações: (43) 99123-5665 (WhatsApp)

Asimp/Instituto A.Yoshii